Принцесса Беатрис дала редкий комментарий о королеве Камилле

Дочь скандального принца Эндрю вспомнила о благотворительной деятельности супруги короля.

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34-летняя принцесса Йоркская Беатрис дала редкий комментарий по поводу королевы Камиллы. Об этом пишет Hello Magazine.

Накануне дочь принца Эндрю вернулась к своим официальным королевским обязанностям, посетив церемонию вручения книжной премии "Оскар".

Во время мероприятия принцесса Беатрис дала редкий комментарий о жене нового короля Великобритании Чарльза ІІІ, королеве Камилле.

"В эти выходные мне напомнили – это были большие выходные – о важности сообщества", – обратилась к гостям дочь Сары Фергюсон. "Я также знаю о важности грамотности для Ее Величества Королевы, и я надеюсь, что мы сможем найти больше способов сотрудничества с книжной премией".

Королева Камилла Фото: Getty Images

Племянница короля вспомнила о мощной благотворительной деятельности его жены, которой она занималась задолго до восхождения на престол. В частности, Чарльз ІІІ и королева Камилла занимались вопросами экологии, из-за чего на их коронационных мантиях были вышитые растения.

Принцесса Беатрис появилась на публике вскоре после того, как она присоединилась к своей беременной сестре принцессе Евгении на коронации Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023.

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис на коронации Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Беатрис посетила экологическое мероприятие в компании своего сына и пасынка.

Также Фокус писал об образах дочерей принца Эндрю и Сары Фергюсон на коронации Чарльза ІІІ.