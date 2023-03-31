Принцесса Беатрис вышла в свет в элегантном вечернем платье (фото)

Племянница Карла III посетила экологическое мероприятие со своим мужем и пасынком.

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34-летняя принцесса Йоркская Беатрис вышла в свет в темно-синем элегантном наряде. Об этом пишет Hello Magazine.

Дочь скандального принца Эндрю посетила эксклюзивный запуск BBC Earth Experience в центре Daikin Center в лондонском районе Эрлс-Корт.

Вместе с племянницей короля были ее муж Эдоардо Мапелли Моцци и шестилетний пасынок Кристофер Вульф (по прозвищу "Вулфи").

Принцесса Беатрис была сфотографирована на мероприятии в темно-синем вельветовом платье от одного из ее популярных брендов, королевской семьи и фаворита высшего общества The Vampire's Wife, в сочетании с изящным черным поясом.

Хотя считается, что принцессу впервые публично заметили в этом платье, вероятно, этот наряд в ее гардеробе уже некоторое время, поскольку приглашение на презентацию экологического стиля требовали, чтобы гости выбрали "ранне использованную любимую элегантность".

Сохраняя акцент на экологичности, гостей на презентационном мероприятии просили доехать до места мероприятия общественным транспортом, где это было возможно, и им подали вегетарианские и веганские канапе. Сообщается, что принцесса рассказала, насколько ей понравился новый опыт – который, несомненно, был чудесным вечером и для Вулфи.

Принцесса Беатрис

Напомним, принцесса Беатрис впервые вышла на публику с сыном своего мужа.

Также Фокус писал о причине, почему пасынок принцессы Беатрис не ходит в школу в США.