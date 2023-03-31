Принцеса Беатріс вийшла у світ в елегантній вечірній сукні (фото)

Племінниця Карла ІІІ відвідала екологічний захід зі своїм чоловіком та пасинком.

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34-річна принцеса Йоркська Беатріс вийшла у світ у темно-синьому елегантному вбранні. Про це пише Hello Magazine.

Донька скандального принца Ендрю відвідала ексклюзивний запуск BBC Earth Experience у центрі Daikin Center у лондонському районі Ерлс-Корт.

Разом із племінницею короля були її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці та шестирічний пасинок Крістофер Вульф (на прізвисько "Вулфі").

Принцеса Беатріс була сфотографована на заході в темно-синій вельветовій сукні від одного з її популярних брендів, королівської родини та фавориту вищого суспільства The Vampire’s Wife, у поєднанні з витонченим чорним поясом.

Хоча вважається, що принцесу вперше публічно помітили в цій сукні, ймовірно, це одяг у її гардеробі вже деякий час, оскільки запрошення на презентацію екологічного стилю вимагали, щоб гості вибрали "попередньо улюблену елегантність".

Зберігаючи акцент на екологічності, гостей на презентаційному заході заохочували доїхати до місця події громадським транспортом, де це було можливо, і їм подали вегетаріанські та веганські канапе. Повідомляється, що принцеса розповіла, наскільки їй сподобався новий досвід – який, безсумнівно, був чудовим вечором і для Вулфі.

Принцеса Беатріс

Нагадаємо, принцеса Беатріс уперше вийшла на публіку із сином свого чоловіка.

Також Фокус писав про причину, чому пасинок принцеси Беатріс не ходить до школи у США.