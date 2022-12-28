Мати пасинка принцеси Беатріс щаслива, що його не вб'ють в американській школі

Колишня наречена Едоардо Мапеллі-Моцці зазначила, що відправила сина Вулфі в британську школу.

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Дара Хуанг, колишня наречена Едоардо Мапеллі-Моцці, чоловіка принцеси Беатріс, зробила заяву, де пораділа за сина, який ходитиме в англійську школу під наглядом його батька та мачухи. Про це пише Daily Mail.

"Я можу спокійно спати ночами, знаючи, що мій син не помре за своєю партою. Я рада, що мій син не ходить у школу в США", — заявила Дара.

Вона написала великий пост про те, наскільки просто в Америці купити зброю. Зробити це може буквально будь-хто, що її лякає.

[ + – ] Дара Хуанг — колишня наречена Едоардо Мапеллі-Моцці

"Не хочу вдаватися в політику, але сьогодні я пішла в спортивний магазин у США, щоб купити тенісні туфлі, і не могла не помітити величезний відділ зброї, одразу після відділу з одягом. Я підійшла до продавця та запитала: "Що мені потрібно, щоб купити додому зброю? Чи потрібна мені ліцензія?" І він сказав: "Ні, ви можете купити її прямо зараз, або забрати його через два дні, або пройти двогодинний курс, як правильно ї носити, за 50 доларів і принести зброю додому прямо зараз". І я спитала: "Добре, значить, ліцензія не потрібна, а медичні записи, історія кримінальних злочинів?" І він відповів мені: "Ні. Ви можете тримати її в машині чи вдома, як вважаєте за потрібне", — Дара уточнила, що "буквально будь-хто може купити найнебезпечнішу зброю, відому людству".

Хуанг була заручена Едоардо Мапеллі-Моцці до того, як він одружився з Беатріс. У пари народився син Крістофер Вулф Мапеллі-Моцці, якого всі називають Вулфі.

Вулфі тепло прийняли в королівській родині. Шестирічний хлопчик навіть з'явився в Сандрінгемі різдвяного ранку разом зі своїм батьком і мачухою, принцесою Беатріс.

[ + – ] Вулфі з мачухою та батьком у Сандрінгемі Фото: вулкан

Судячи з заяви Дари, Вулфі отримуватиме освіту у Великій Британії, чому вона дуже рада.

[ + – ] Дара Хуанг із сином Вулфі

Цього року в США сталося понад 600 масових розстрілів, і щонайменше 1500 дітей були вбиті внаслідок інцидентів, пов'язаних із застосуванням вогнепальної зброї.

39-річна Дара Хуанг народилася та виросла в Америці, куди її дідусь по материнській лінії емігрував із Тайваню. Раніше цього року вона отримала британське громадянство.

Дара розлучилася з Едоардо у 2018 році. Вони поділяють опіку над шестирічним Крістофером Вулфом.

[ + – ] Дара Хуанг і Едоардо Мапеллі-Моцці з Вулфі Фото: Соцмережi

Дара Хуанг — відома дизайнерка й архітекторка. Вона керує Design Haus Liberty, а також заснувала компанію Vivahouse, яка перетворює покинуту комерційну нерухомість на житлові приміщення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що король Карл хоче змінити закон про регентство та виключити з нього "неблагонадійних" родичів. Потрапити до списку неугодних може й принцеса Беатріс.