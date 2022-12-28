Мать пасынка принцессы Беатрис счастлива, что его не убьют в американской школе

Бывшая невеста Эдоардо Мапелли-Моцци, отметила, что отправила сына Вулфи в британскую школу.

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Дара Хуанг, бывшая невеста Эдоардо Мапелли-Моцци, мужа принцессы Беатрис, сделала заявление в котором порадовалась за сына, который будет ходить в английскую школу под присмотром его отца и мачехи. Об этом пишет Daily Mail.

"Я могу спокойно спать по ночам, зная, что мой сын не умрет за своей партой. Я рада, что мой сын не ходит в школу в США", — заявила Дара.

Она написала большой пост о том, насколько просто в Америке купить оружие. Сделать это может буквально любой, что ее пугает.

[ + – ] Дара Хуанг - бывшая невеста Эдоардо Мапелли-Моцци

"Не хочу вдаваться в политику, но сегодня я пошла в спортивный магазин в США, чтобы купить теннисные туфли, и не могла не заметить огромный отдел оружия, сразу после отдела с одеждой. Я подошла к продавцу и спросила: "Что мне нужно, чтобы купить домой оружие? Нужна ли мне лицензия?". И он сказал: "Нет, вы можете купить его прямо сейчас, либо забрать его через два дня, либо пройти двухчасовой курс, как правильно его носить за 50 долларов и принести оружие домой прямо сейчас". И я спросила: "Хорошо, значит, лицензия не нужна, а медицинские записи, история уголовных преступлений?" И он ответил мне: "Нет. Вы можете держать его в машине или дома, как считаете нужным", — Дара уточнила, что "буквально любой может купить самое опасное оружие, известное человечеству".

Хуанг была помолвлена ​​с Эдоардо Мапелли Моцци до того, как он женился на Беатрис. У пары родился сын Кристофер Вульф Мапелли-Моцци, которого все называют Вульфи.

Вульфи тепло приняли в королевской семье. Шестилетний мальчик даже появился в Сандрингеме в рождественское утро вместе со своим отцом и мачехой, принцессой Беатрис.

[ + – ] Вульфи с мачехой и отцом в Сандрингеме Фото: Getty

Судя по заявлению Дары, Вульфи будет получать образование в Великобритании, чему она очень рада.

[ + – ] Дара Хуанг с сыном Вульфи

В этом году в США произошло более 600 массовых расстрелов и по меньшей мере 1500 детей были убиты в результате инцидентов, связанных с применением огнестрельного оружия.

39-летняя Дара Хуанг родилась и выросла в Америке, куда ее дедушка по материнской линии эмигрировал с Тайваня. Ранее в этом году она получила британское гражданство.

Дара рассталась с Эдоардо в 2018 году. Они делят опеку над шестилетним Кристофером Вульфом.

[ + – ] Дара Хуанг и Эдоардо Мапелли-Моцци с Вульфи Фото: Соцсети

Дара Хуанг – известный дизайнер и архитектор. Она руководит Design Haus Liberty, а также основала компанию Vivahouse, которая превращает заброшенную коммерческую недвижимость в жилые помещения.

Напомним, ранее стало известно, что король Карл хочет изменить закон о регентстве и исключить из него "неблагонадежных" родственников. Попасть в список неугодных может и принцесса Беатрис.