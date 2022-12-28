Принцеса Беатріс уперше з'явилася на публіці з позашлюбним сином свого чоловіка

Хлопчик прийшов на службу в елегантному костюмі, тримаючи за руки батька та мачуху.

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Незважаючи на те, що різдвяна служба в Сандрінгемі, на яку прийшла королівська родина, відбулася ще кілька днів тому, обговорення представників найвідомішого клану Великобританії продовжується досі. Зокрема, багато хто звернув увагу на те, що принцеса Беатріс, яка одружена з італійським аристократом Едоардо Мапеллі-Моцці, прийшла на службу, тримаючи за руку шестирічного пасинка Крістофера, сина свого чоловіка від його стосунків із американкою китайського походження Дарою Хуанг, пише Hello.

Хлопчика в сім'ї називають Вольфі, і це — перший раз, коли племінниця короля публічно представила дитину, показавши, що та є частиною і її сім'ї, незважаючи на народження спільної з Едоардо дитини.

[ + – ] Крістофер із батьком і мачухою йде на службу Фото: вулкан

Йдучи до собору, хлопчик надихнувся прикладом своєї кузини Мії, дочки Майка та Зари Тіндалл, яка отримала подарунок від спостерігачів, Вольфі вирвався з рук батька та мачухи, щоб підійти до людей, які вітали королівську родину, і теж розжитися чимось смачненьким.

Беатріс спочатку попросила чоловіка забрати дитину, але коли побачила, що одна з шанувальниць вручила йому подарунок, щиро подякувала їй.

[ + – ] Хлопчик поспілкувався зі священиком на порозі храму Фото: вулкан

Вольфі та Мія були не єдиними, хто отримав подарунки з натовпу. Принцу Джорджу, принцесі Шарлотті й принцу Луї дісталися і яскраво-червоні химерні святкові іграшки гномів, одягнені в пухнасті шапки Санта-Клауса.

На Різдво члени королівської сім'ї з'їжджаються в Сандрінгем (Норфолк), де Єлизавета II традиційно приймала родичів у святковий період. Королівська традиція розпочалася в 1988 році, коли у Віндзорському замку проводилося переобладнання, і одним із основних моментів завжди була різдвяна прогулянка перед церковною службою.

Раніше ми писали, що принцеса Беатріс ще під час залицянь Едоардо прийняла сина свого коханого від попередніх стосунків. Нині хлопчик часто проводить у них час. Коли народилася спільна дочка Едоардо й Беатріс, названа Сієнною Елізабет, пара оголосила, що "Вольфі — найкращий старший брат Сієнни".

Із матір'ю хлопчика, архітекторкою і дизайнеркою Дарою Хуанг Мапеллі-Моцці був заручений із 2015 року, але до весілля справа так і не дійшла. У 2020 році аристократ одружився з онукою британської королеви.