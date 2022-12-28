Принцесса Беатрис впервые появилась на публике с внебрачным сыном своего мужа

Мальчик пришел на службу в элегантном костюме, держа за руки отца и мачеху.

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Несмотря на то, что рождественская служба в Сандрингеме, на которую пришла королевская семья, состоялась еще несколько дней назад, обсуждение представителей самого известного клана Великобритании продолжается до сих пор. В частности, многие обратили внимание на то, что принцесса Беатрис, которая замужем за итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци, пришла на службу, держа за руку шестилетнего пасынка Кристофера, сына своего мужа от его отношений с американкой китайского происхождения Дарой Хуанг, пишет Hello.

Мальчика в семье называют Вольфи, и это – первый раз, когда племянница короля публично представила ребенка, показав, что он является частью и ее семьи, несмотря на рождение общего с Эдоардо ребенка.

[ + – ] Кристофер с отцом и мачехой идет на службу Фото: Getty

Идя к собору, мальчик вдохновился примером своей кузины Мии, дочери Майка и Зары Тиндалл, которая получила подарок от зевак, Вольфи вырвался из рук отца и мачехи, чтобы подойти к людям, которые приветствовали королевскую семью, и тоже разжиться чем-то вкусненьким.

Беатрис сначала попросила мужа забрать ребенка, но когда увидела, что одна из поклонниц вручила ему подарок, искренне поблагодарила ее.

[ + – ] Мальчик пообщался со священником на пороге храма Фото: Getty

Вольфи и Мия были не единственными, кто получил подарки из толпы. Принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи достались и ярко-красные причудливые праздничные игрушки гномов, одетые в пушистые шапки Санта-Клауса.

На Рождество члены королевской семьи съезжаются в Сандрингем (Норфолк), где Елизавета II традиционно принимала родственников в праздничный период. Королевская традиция началась в 1988 году, когда в Виндзорском замке проводилось переоборудование, и одним из основных моментов всегда была рождественская прогулка перед церковной службой.

Ранее мы писали, что принцесса Беатрис еще во время ухаживаний Эдоардо приняла сына своего возлюбленного от предыдущих отношений. Сейчас мальчик часто проводит у них время. Когда родилась общая дочь Эдоардо и Беатрис, названная Сиенной Элизабет, пара объявила, что "Вольфи – лучший старший брат Сиенны".

С матерью мальчика, архитектором и дизайнером Дарой Хуанг Мапелли-Моцци был помолвлен с 2015 года, но до свадьбы дело так и не дошло. В 2020 году аристократ женился на внучке британской королевы.