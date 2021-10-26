Эдоардо Мапелли Моцци показал подросшего пасынка принцессы Беатрис

Пятилетний мальчик осматривал с отцом древние руины Акрополя в Афинах.

Муж принцессы Беатрис Эдоардо Мапелли Моцци поделился серией фотографий с Акрополя в Афинах на своей личной странице в Instagram, в том числе снимком со своим сыном Кристофером Вульфом, которого ему родила американская модель, архитектор и дизайнер тайваньского происхождения Дара Хуанг. С ней итальянский аристократ был помолвлен с 2015 года, но до свадьбы дело так и не дошло.

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Отец и сын осматривают древние руины массивной цитадели. На Эдоардо – темные брюки, белая рубашка и шляпа, а мальчик одет в зеленые шорты и полосатую рубашку. Он стоит спиной к камере, а Моцци ему что-то рассказывает.

[ + – ] Эдоардо Мапелли Моцци с сыном Кристофером

В пост вошли также несколько снимков из посещения Парфенона, показывающих строения с разных сторон.

Принцесса Беатрис еще во время ухаживаний Эдоардо приняла сына своего возлюбленного от предыдущих отношений. Сейчас мальчик часто проводит у них время. Когда родилась общая дочь Эдоардо и Беатрис, названная Сиенной Элизабет, пара объявила, что "Вольфи – лучший старший брат Сиенны".

Самой принцессы на снимках не видно. Не исключено, что она могла находиться за кадром. Королевская чета присутствовала на пышной свадьбе крестника принцессы Дианы принца Греции Филиппа и Нины Флор в субботу в Кафедральном соборе Афин. Церемония ознаменовала собой третье свадебное торжество для пары за год: они впервые поженились на очень личной церемонии на эксклюзивном швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц в декабре, после чего последовало весеннее мероприятие в Кембриджшире, организованное редактором Vogue Элис Нейлор-Лейланд и ее мужем Том.

Младшая сестра Беатрис принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком также присутствовали на свадьбе вместе с другими членами королевской семьи со всего мира.

Сиенна Елизавета, правнучка королевы Елизаветы, недавно была добавлена ​​в линию престолонаследия на официальном сайте королевской семьи. Она заняла 11-е место, сразу за своей матерью, как "Мисс Сиенна Мапелли Моцци".