Королева София, Принцесса Беатрис и Даша Жукова появились на свадьбе принца Филиппоса

Греческий принц обвенчался со своей избранницей – дочерью швейцарского миллиардера

Свадьба греческого принца Филиппоса и богатой наследницы Нины Флор стала одним из главных событий светского сезона. И съехались на торжество представители королевских семей со всей Европы. Об этом пишет Ethnos.

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Принц Филиппос – крестник покойной принцессы Дианы, а его отец, король Греции Константин – крестный отец принца Уильяма, так что британскую сторону представляла принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли-Моцци.

[ + – ] Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци Фото: Getty Images

Королева Испании София Греческая, жена Хуана Карлоса I, является сестрой короля Константина, так что свадьбу любимого племянника она пропустить не могла.

[ + – ] В центре: Томас Флор и король Константин. Дама в синем рядом - королева Греции Анна-Мария, дама в зеленом - королева Испании Фото: Getty Images

Кроме этого, на церемонию пришло все многочисленное семейство короля Константина. А у него с супругой Анной-Марией, кроме Филиппоса, еще четверо детей и множество внуков.

[ + – ] Справа налево: принцесса Ирина Греческая, принцесса Бенедикта и королева Испании София Фото: Getty Images

Также свадьбу посетили Дарья Жукова, бывшая жена миллиардера Романа Абрамовича, а теперь супруга греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

[ + – ] Даша Жукова и Ставрос Ниархос Фото: Ethnos

Напомним, принц греческий Филиппос и Нина Флор, дочь швейцарского миллиардера Томаса Флора и его супруги Катарины, вместе уже три года. О помолвке они объявили прошлой осенью.

Браком они сочетались еще этой зимой, на скромной церемонии в Швейцарии. Позже Нина опубликовала фото, под которым написала, что "очень счастлива".

[ + – ] Нина Флор и принц Филиппос Фото: Instagram ninaflohr

На этой первой церемонии только для молодоженов и родителей, Нина предстала в белом костюме от Chanel.

[ + – ] Нина Флор и ее отец Томас Флор Фото: Getty Images

Для свадьбы в кафедральном соборе Афин она выбрала куда более впечатляющий наряд – роскошное платье от этого же Дома моды, фамильную диадему греческого королевского дома и фату длиной в несколько метров.