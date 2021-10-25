Королева София, Принцесса Беатрис и Даша Жукова появились на свадьбе принца Филиппоса
Греческий принц обвенчался со своей избранницей – дочерью швейцарского миллиардера
Свадьба греческого принца Филиппоса и богатой наследницы Нины Флор стала одним из главных событий светского сезона. И съехались на торжество представители королевских семей со всей Европы. Об этом пишет Ethnos.
Принц Филиппос – крестник покойной принцессы Дианы, а его отец, король Греции Константин – крестный отец принца Уильяма, так что британскую сторону представляла принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли-Моцци.
Королева Испании София Греческая, жена Хуана Карлоса I, является сестрой короля Константина, так что свадьбу любимого племянника она пропустить не могла.
Кроме этого, на церемонию пришло все многочисленное семейство короля Константина. А у него с супругой Анной-Марией, кроме Филиппоса, еще четверо детей и множество внуков.
Также свадьбу посетили Дарья Жукова, бывшая жена миллиардера Романа Абрамовича, а теперь супруга греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
Напомним, принц греческий Филиппос и Нина Флор, дочь швейцарского миллиардера Томаса Флора и его супруги Катарины, вместе уже три года. О помолвке они объявили прошлой осенью.
Браком они сочетались еще этой зимой, на скромной церемонии в Швейцарии. Позже Нина опубликовала фото, под которым написала, что "очень счастлива".
На этой первой церемонии только для молодоженов и родителей, Нина предстала в белом костюме от Chanel.
Для свадьбы в кафедральном соборе Афин она выбрала куда более впечатляющий наряд – роскошное платье от этого же Дома моды, фамильную диадему греческого королевского дома и фату длиной в несколько метров.