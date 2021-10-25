Королева Софія, Принцеса Беатріс і Даша Жукова з'явилися на весіллі принца Філіппа

Грецький принц обвінчався зі своєю обраницею — дочкою швейцарського мільярдера

Весілля грецького принца Філіппа та багатої спадкоємиці Ніни Флор стало однією з головних подій світського сезону. І з'їхалися на торжество представники королівських сімей із усієї Європи. Про це пише Ethnos.

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Принц Філіпп — хрещеник покійної принцеси Діани, а його батько, король Греції Костянтин — хрещений батько принца Вільяма, так що британську сторону представляла принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо Мапелло-Моцці.

[ + – ] Принцеса Беатріс і Едоардо Мапелло-Моцці Фото: Getty Images

Королева Іспанії Софія Грецька, дружина Хуана Карлоса I, є сестрою короля Костянтина, так що весілля улюбленого племінника вона пропустити не могла.

[ + – ] У центрі: Томас Флор і король Костянтин. Дама в синьому поруч — королева Греції Анна-Марія, дама в зеленому — королева Іспанії Фото: Getty Images

Крім цього, на церемонію прийшло все численне сімейство короля Костянтина. А в нього з дружиною Анною-Марією, крім Філіппа, ще четверо дітей і безліч онуків.

[ + – ] Справа наліво: принцеса Ірина Грецька, принцеса Бенедикта та королева Іспанії Софія Фото: Getty Images

Також весілля відвідали Дар'я Жукова, колишня дружина мільярдера Романа Абрамовича, а тепер дружина грецького мільярдера Ставроса Ніархоса.

[ + – ] Даша Жукова та Ставрос Ніархос Фото: Ethnos

Нагадаємо, принц грецький Філіпп і Ніна Флор, дочка швейцарського мільярдера Томаса Флора та його дружини Катаріни, разом уже три роки. Про заручини вони оголосили минулої осені.

Шлюбом вони поєдналися ще цієї зими, на скромній церемонії у Швейцарії. Пізніше Ніна опублікувала фото, під яким написала, що "дуже щаслива".

[ + – ] Ніна Флор і принц Філіпп Фото: Instagram ninaflohr

На цій першій церемонії тільки для молодят і батьків, Ніна постала в білому костюмі від Chanel.

[ + – ] Ніна Флор і її батько Томас Флор Фото: Getty Images

Для весілля в кафедральному соборі Афін вона вибрала куди більш вражаючий наряд — розкішну сукню від цього ж Будинку моди, фамільну діадему грецького королівського дому та фату довжиною в кілька метрів.