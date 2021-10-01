В Букингемском дворце сообщили, как принцесса Беатрис назвала дочь

Девочку назвали Сиенна Элизабет: в честь бабушки королевы и отдали дань уважения итальянскому наследию Эдоардо Мапелли-Моцци

Букингемский дворец сообщил имя дочери принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци, которая родилась 18 сентября. Малышку назвали в итальянско-английском стиле: Сиенна Элизабет. Об этом пишет Daily Mail.

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Имя Элизабет малышка получила в честь бабушки Беатрис – королевы Елизаветы. А Сиенна – это дань уважения итальянским корням ее супруга. Сиенна – это средневековый город в Тоскане, где рос Эдоардо.

[ + – ] Сообщение о том, как назвала дочь принцесса Беатрис Фото: Instagram theroyalfamily

Снимок с именем малышки и датой ее рождения опубликовали в официальном Instagram королевской семьи, нарушив традицию. На фото нет самой девочки, а только отпечатки ее ножек.

Эдоардо уже написал, что "испытывает огромную любовь и благодарность к замечательной жене, малышке Сиенне и Вольфи", имея в виду своего сына Кристофера Вульфа от бывшей невесты Дары Хуанг. Беатрис в хороших отношениях с Дарой и приняла ее сына.

Малышка Сиенна – 12-я правнучка королевы и 11-я в очереди на престол. Кроме этого она получит титул графини от своего отца, итальянского аристократа, ведь Эдоардо — сын графа Алессандро Мапелли-Моцци и Никки Уильямс-Эллис.

Также дочь Беатрис и Эдоардо получит итальянский титул Донны Нобиле ("благородной дамы") Семья бывшего олимпийского лыжника Алессандро носила титулы на протяжении веков, проживая в семейной резиденции Villa Mapelli Mozzi. Однако в Италии дворянство официально не существует после того, как страна проголосовала за то, чтобы стать республикой после Второй мировой войны. Однако титулы все еще передаются и используются в качестве любезности, особенно бывшими членами королевской семьи.

[ + – ] Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци Фото: Princess Beatrice/Twitter

Напомним, принцесса Беатрис родила дочь в больнице Челси и Вестминстера, в частном родильном отделении Кенсингтон, где роды стоят около восьми тысяч фунтов стерлингов. В стоимость входит питание и проживание для партнера.

Сейчас Беатрис с супругом и малышкой уже вернулись во дворец Сент-Джеймс. И с той поры не появлялись на публике.

Надо отметить, что имя Элизабет часто получают девочки-члены королевской британской семьи, в качестве дани уважения королеве. Так, второе имя принцессы Шарлотты, дочери принца Уильяма, также – Элизабет, как и второе имя дочери Зары Тиндалл – Лены.