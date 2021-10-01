У Букінгемському палаці повідомили, як принцеса Беатріс назвала дочку

Дівчинку назвали Сієнна Елізабет: на честь бабусі королеви та віддали данину поваги італійському спадщини Едоардо Мапелло-Моцці

Букінгемський палац повідомив ім'я дочки принцеси Беатріс та Едоардо Мапелло-Моцці, яка народилася 18 вересня. Маленьку назвали в італійсько-англійському стилі: Сієнна Елізабет. Про це пише Daily Mail.

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Ім'я Елізабет дівчинка отримала на честь бабусі Беатріс — королеви Єлизавети. А Сієнна — це данина поваги італійським корінням її чоловіка. Сієнна — це середньовічне місто в Тоскані, де ріс Едоардо.

[ + – ] Повідомлення про те, як назвала дочку принцеса Беатріс Фото: Instagram theroyalfamily

Знімок з ім'ям малятка та датою її народження опублікували в офіційному Instagram королівської сім'ї, порушивши традицію. На фото немає самої дівчинки, а тільки відбитки її ніжок.

Едоардо вже написав, що "відчуває величезну любов і вдячність до чудової дружини, маленької Сієнни та Вольфі", маючи на увазі свого сина Крістофера Вульфа від колишньої нареченої Дари Хуанг. Беатріс у хороших взаєминах із Дарою та прийняла її сина.

Малятко Сієнна — 12-а правнучка королеви та 11-а в черзі на престол. Крім цього, вона отримає титул графині від свого батька, італійського аристократа, адже Едоардо — син графа Алессандро Мапелло-Моцці та Ніккі Вільямс-Елліс.

Також дочка Беатріс та Едоардо отримає італійський титул Донни Нобіле ("благородної дами"). Сім'я колишнього олімпійського лижника Алессандро носила титули протягом століть, проживаючи в сімейній резиденції Villa Mapelli Mozzi. Однак в Італії дворянство офіційно не існує після того, як країна проголосувала за те, щоб стати республікою після Другої світової війни. Однак титули все ще передаються та використовуються в якості люб'язності, особливо колишніми членами королівської сім'ї.

[ + – ] Принцеса Беатріс та Едоардо Мапелло-Моцці Фото: Princess Beatrice/Twitter

Нагадаємо, принцеса Беатріс народила дочку в лікарні Челсі та Вестмінстера, у приватному пологовому відділенні Кенсінгтон, де пологи коштують близько восьми тисяч фунтів стерлінгів. У вартість входить харчування та проживання для партнера.

Зараз Беатріс із чоловіком і малою вже повернулися до палацу Сент-Джеймс. І з того часу не з'являлися на публіці.

Треба відзначити, що ім'я Елізабет часто отримують дівчатка-члени королівської британської сім'ї як данину поваги королеві. Так, друге ім'я принцеси Шарлотти, дочки принца Вільяма, також Елізабет, як і друге ім'я дочки Зари Тіндолл — Лени.