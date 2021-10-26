Едоардо Мапеллі Моцці показав підрослого пасинка принцеси Беатріс

П'ятирічний хлопчик оглядав із батьком стародавні руїни Акрополя в Афінах.

Чоловік принцеси Беатріс Едоардо Мапеллі Моцці поділився серією фотографій із Акрополя в Афінах на власній сторінці в Instagram, у тому числі знімком зі своїм сином Крістофером Вульфом, якого йому народила американська модель, архітекторка та дизайнерка тайванського походження Дара Хуанг. Із нею італійський аристократ був заручений із 2015 року, але до весілля справа так і не дійшла.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Батько та син оглядають стародавні руїни масивної цитаделі. На Едоардо – темні штани, біла сорочка та капелюх, а хлопчик одягнений у зелені шорти та смугасту сорочку. Він стоїть спиною до камери, а Моцці щось йому розповідає.

[ + – ] Едоардо Мапеллі Моцці з сином Крістофером

У пост увійшли також кілька знімків із відвідування Парфенона, що показують будівлю з різних боків.

Принцеса Беатріс ще під час залицянь Едоардо прийняла сина свого коханого від попередніх стосунків. Нині хлопчик часто проводить у них час. Коли народилася спільна дочка Едоардо і Беатріс, названа Сієнною Елізабет, пара оголосила, що "Вольфі — найкращий старший брат Сієнни".

Самої принцеси на знімках не видно. Не виключено, що вона могла бути за кадром. Королівське подружжя було присутнє на пишному весіллі хрещеника принцеси Діани принца Греції Філіпа та Ніни Флор у суботу в Кафедральному соборі Афін. Церемонія ознаменувала собою третю весільну урочистість для пари за рік: вони вперше одружилися на дуже особистій церемонії на ексклюзивному швейцарському гірськолижному курорті Санкт-Моріц у грудні, після чого відбувся весняний захід у Кембриджширі, організований редакторкою Vogue Еліс Нейло.

Молодша сестра Беатріс принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком також була присутня на весіллі разом із іншими членами королівської родини з усього світу.

Сієнна Єлизавета, правнучка королеви Єлизавети, нещодавно була додана до лінії престолонаслідування на офіційному сайті королівської родини. Вона посіла 11-е місце, відразу за своєю матір'ю, як "Міс Сієнна Мапеллі Моцці".