Шакира переключилась с Тома Круза на новую суперзвезду

Артистка отправилась с гонщиком в круиз на яхте вдоль побережья Майами.

46-летння колумбийская певица Шакира, которая недавно вместе с сыновьями Сашей и Миланом улетела из Барселоны в Майами, после расставания с футболистом-изменщиком Жераром Пике продолжает наслаждаться жизнью. Если совсем недавно она мило общалась с голливудской суперзвездой Томом Крузом, то теперь в живописный круиз вдоль побережья отправилась с гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном, пишет Daily Mail.

Это произошло буквально через несколько часов после того, как они пересеклись в местном ресторане Cipriani, откуда вместе с друзьями отправились на яхту, пришвартованную недалеко от особняка артистки за 20 миллионов долларов.

На Шакире был сиреневый пляжный костюм из топа, легкой рубашки и шортов. В кадр попал момент, когда Хэмилтон подает ей руку, чтобы проводить знаменитость на борт.

В круизе их сопровождал американский фехтовальщик Майлз Чамли-Уотсон, один из ближайших друзей Льюиса.

Если Шакира свободна и готова к новым романом, то с Хэмилтоном все не так однозначно. Он встречался с бразильской моделью Джулианой Налу, которую ранее ивдели в компании Канье Уэста и приписывали им роман. Последний раз Льюиса и Джулиану видели на фестивале музыки и искусств Coachella в Калифорнии в мае. На яхтенной прогулке девушки не было.

Ранее Фокус писал, что Шакира прокомментировала свои отношения с Томомк Крузом.