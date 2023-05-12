Эпатажная Джулия Фокс продемонстрировала образ из латекса и презервативов

Джулия Фокс известна своими дерзкими, откровенными и эпатажными ансамблями.

33-летняя актриса и модель Джулия Фокс превзошла себя в одном из самых рискованных образов на сегодняшний день. Эпатажная звезда была замечена в Лос-Анджелесе в наряде из презервативов. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость итальянского происхождения надела белую мини-юбку и прозрачный латексный узкий топ, сделанный из квадратных секций, в каждой из которых находился презерватив. Джулия также подобрала подходящие высокие сапоги до колена с контрацептивами, аналогичную прозрачную сумочку с бежевым ремешком и латексные перчатки.

Джулия Фокс Фото: Getty Images

Откровенный наряд модели продемонстрировал ее подтянутый пресс и стройную фигуру. Очевидно, что Джулия Фокс не боится бросать вызов нашему общему пониманию того, что представляет собой мода. И ее последний образ не стал исключением.

Напомним, на показе женской одежды Courrèges Fall Winter 2023-2024 на Неделе моды в Париже Джулия Фокс появилась без бюстгальтера в черном макси-платье в сеточку, которое демонстрировало ее фигуру.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс появилась на вечеринке, неся в руках сумку в виде женского тела в полный рост.