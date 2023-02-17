Джулия Фокс появилась на модном показе с сумкой-"трупом" в человеческий рост

Бывшая девушка Канье Уэста снова сумела удивить.

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Итальянская модель и актриса Джулия Фокс, похоже, решила стать главной звездной Недели моды в Нью-Йорке, появляясь на публике в нарядах, которые поражают воображение. Если днем она щеголяла в розовом блестящем платье с огромной мордой белого пуделя и туфлях на умопомрачительной платформе, то в один из вечеров ее образ был куда более эпатажным.

Бывшая девушка Канье Уэста прошлась по городу, надев байкерскую лакированную кожаную куртку Kale со структурированными плечами, серую мини-юбку из коллаборации Seks x Hanes и черные ботинки Pleaser на шнуровке, на 25-сантиметровых каблуках и платформе. Однако гвоздем образа стал аксессуар знаменитости. Она тащила с собой черную сумку в виде девушки в натуральную величину от дизайнера из Торонто Микаэля Кейла. Человек-сумка был одет такие же ботинки, как у Джулии, перчатки и лакированную кожу, а длинные светлые волосы аксессуара тащились по земле. В Сети эту сумку уже сравнили с трупом.

[ + – ] Аксессуар, выбранный Джулией, выглядел устрашающе Фото: Getty

Виниловая сумка в виде тела – часть коллекции Кейла Soft Sculpture весна-лето 2023 года. Ее высота 183 см, а вес – более полутора килограммов. По словам дизайнера, Фокс была его музой во время создания коллекции, и это стало "сбывшейся мечтой" увидеть ее в его вещах.

Кроме неоднозначного аксессуара, Фокс порадовала поклонников новым цветом волос и бровей, покрасив их в огненно-рыжий.

Ранее Фокус писал, что Фокс прибегала к липосакции и уколам ботокса, однако теперь решила не вмешиваться в естественный процесс старения.