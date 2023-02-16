Джулия Фокс выгуляла платье с пуделем и туфли на гигантской платформе

Фишкой образа модели остаются обесцвеченные брови.

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32-летняя итальянская актриса и модель Джулия Фокс продолжает экспериментировать со смелыми образами. В этот раз бывшая девушка рэпера Канье Уэста сменила провокационные джинсовые луки на блестящее розовое платье без бретелек, перед которого украшала огромная морда белого пуделя.

Наряд она надела на нью-йоркскую Неделю моды, куда направлялась на показ Wiederhoeft.

Образ она дополнила белыми туфлями на высоком каблуке и огромной платформе. Как профессиональная модель Джулия прекрасно сохраняла равновесие, несмотря на откровенную опасность обуви.

Ее пряди были зачесаны назад, а на лицо визажист нанес "ледяной" макияж и прозрачный блеск для губ.

[ + – ] Джулия Фокс на Неделе моды в Нью-Йорке Фото: Getty

Не так давно Фокс призналась, что прибегала к липосакции и делала уколы ботокса.

"Я как будто обвисла, как будто вещи не сидят так, как раньше. Но это похоже на то, что я ни черта не собираюсь с этим делать", – говорила она перед походом к косметологам. В то же время звезда утверждает, что не боится старения и принимает себя такой, какая есть.

Джулия добавила, что сейчас дает уроки, как отбеливать брови, которые, по ее словам, "отталкивают мужчин" и "вызывают раздражение" у ее бывшего мужа Петра Артемьева.

В январе СМИ облетели видео неряшливой квартиры знаменитости в Нью-Йорке, заставленной коробками и прочим хламом. В ходе рум-тура Джулия призналась, что до сих пор спит в одной постели со своим маленьким сыном.