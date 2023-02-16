Джулія Фокс вигуляла сукню з пуделем та туфлі на гігантській платформі

Фішкою образу моделі залишаються знебарвлені брови.

Related video

32-річна італійська акторка та модель Джулія Фокс продовжує експериментувати зі сміливими образами. Цього разу колишня дівчина репера Каньє Веста змінила провокаційні джинсові луки на блискучу рожеву сукню без бретельок, перед якої прикрашала величезна морда білого пуделя.

Вбрання вона одягла на нью-йоркський Тиждень моди, куди прямувала на показ Wiederhoeft.

Образ вона доповнила білими туфлями на високих підборах і величезній платформі. Як професійна модель Джулія чудово зберігала рівновагу, незважаючи на відверту небезпеку взуття.

Її пасма були зачесані назад, а на обличчя візажист наніс "крижаний" макіяж і прозорий блиск для губ.

[ + – ] Джулія Фокс на Тижні моди у Нью-Йорку Фото: Getty

Нещодавно Фокс зізналася, що вдавалася до ліпосакції і робила уколи ботокса.

"Я ніби обвисла, ніби речі не сидять так, як раніше. Але це схоже на те, що я ні чорта не збираюся з цим робити", — говорила вона перед походом до косметологів. У той же час зірка стверджує, що не боїться старіння і приймає себе такою, якою є.

Джулія додала, що зараз дає уроки, як відбілювати брови, які, за її словами, "відштовхують чоловіків" і "викликають роздратування" у її колишнього чоловіка Петра Артем'єва.

У січні ЗМІ облетіли відео неохайної квартири знаменитості в Нью-Йорку, заставленої коробками й іншим мотлохом. Під час рум-туру Джулія зізналася, що досі спить в одному ліжку зі своїм маленьким сином.