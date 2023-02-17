Джулія Фокс з'явилася на модному показі із сумкою-"трупом" у людський зріст

Колишня дівчина Каньє Веста знову зуміла здивувати.

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Італійська модель та акторка Джулія Фокс, схоже, вирішила стати головним зірковим Тижнем моди в Нью-Йорку, з'являючись на публіці вбраннях, які вражають уяву. Якщо вдень вона хизувалась у рожевій блискучій сукні з величезною мордою білого пуделя і туфлях на дивовижній платформі, то в один із вечорів її образ був куди більш епатажним.

Колишня дівчина Каньє Веста пройшлася по місту, одягнувши лаковану байкерську шкіряну куртку Kale зі структурованими плечима, сіру мініспідницю з колаборації Seks x Hanes і чорні черевики Pleaser на шнурівці, на 25-сантиметрових підборах і платформі. Однак родзинкою образу став аксесуар знаменитості. Вона тягла із собою чорну сумку у вигляді дівчини у натуральну величину від дизайнера з Торонто Мікаеля Кейла. Людина-сумка була одягнена в такі ж черевики, як у Джулії, рукавички та лаковану шкіру, а довге світле волосся аксесуара тяглося по землі. У мережі цю сумку вже порівняли із трупом.

[ + – ] Аксесуар, обраний Джулією, виглядав жахливо Фото: Getty

Вінілова сумка у вигляді тіла — частина колекції Кейла Soft Sculpture весна-літо 2023 року. Її висота 183 см, а вага — понад півтора кілограми. За словами дизайнера, Фокс була його музою під час створення колекції, і це стало "здійсненою мрією" побачити її в його речах.

Окрім неоднозначного аксесуара, Фокс порадувала шанувальників новим кольором волосся і брів, пофарбувавши їх у вогненно-рудий.

Раніше Фокус писав, що Фокс вдавалася до ліпосакції та уколів ботокса, проте тепер вирішила не втручатися у природний процес старіння.