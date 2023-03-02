Эпатажная Джулия Фокс надела прозрачное платье без бюстгальтера на Неделе моды в Париже

Звезда привлекла внимание публики в прозрачном черном макси-платье, которое подчеркивало ее невероятную фигуру.

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33-летняя актриса и модель Джулия Фокс совершила еще один сногсшибательный выход, посетив показ женской одежды Courrèges Fall Winter 2023-2024 на Неделе моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Все внимание было приковано к знаменитости итальянского происхождения, когда она появилась без бюстгальтера в черном макси-платье в сеточку, которое демонстрировало ее фигуру.

Платье имело крошечный круглый вырез на животе, через который можно было увидеть пирсинг пупка Джулии. Сверху она надела черную кожаную чрезвычайно укороченную куртку, взяла подходящую черную сумочку и дополнила образ парой черных туфель на высоком каблуке.

Актриса завершила свой сногсшибательный образ нюдовой помадой и черными солнцезащитными очками.

Напомним, Джулия Фокс активно приобщает к светской жизни своего двухлетнего сына Валентино. Знаменитость появилась на показе Diesel на Неделе моды в Милане с малышом.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс появилась на вечеринке, неся в руках сумку в виде женского тела в полный рост.