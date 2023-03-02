Епатажна Джулія Фокс одягла прозору сукню без бюстгальтера на Тижні моди у Парижі

Зірка привернула увагу публіки у прозорій чорній максісукні, яка підкреслювала її неймовірну фігуру.

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33-річна акторка та модель Джулія Фокс здійснила ще один надзвичайний вихід, відвідавши показ жіночого одягу Courrèges Fall Winter 2023-2024 на Тижні моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Вся увага була прикута до знаменитості італійського походження, коли вона з'явилася без бюстгальтера в чорній максісукні в сіточку, яка демонструвала її фігуру.

Сукня мала крихітний круглий виріз на животі, через який можна було побачити пірсинг пупка Джулії. Зверху вона одягла чорну шкіряну надзвичайно вкорочену куртку, взяла відповідну чорну сумочку і доповнила образ парою чорних туфель на високих підборах.

Акторка завершила свій карколомний образ нюдовою помадою і чорними сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Джулія Фокс активно долучає до світського життя свого дворічного сина Валентино. Знаменитість з'явилася на показі Diesel Тижня моди в Мілані з малюком.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс з'явилася на вечірці, несучи в руках сумку у вигляді жіночого тіла на повний зріст.