Джулія Фокс прийшла на модний показ із дворічним сином

Фокс постала перед камерами у традиційно сміливому вбранні.

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33-річна італійська модель та актриса активно долучає до світського життя свого дворічного сина Валентино. Знаменитість з'явилася на показі Diesel Тижня моди в Мілані з малюком.

Для появи фокс обрала всі речі від бренду, на нову колекцію якого прийшла подивитися. На ній був топ кольору хакі в стилі бікіні-бандо, який вона поєднувала зі світлими джинсами та гострими джинсовими чоботями. Зверху вона вдягла джинсову куртку кольору хакі, а в руці у неї була потерта джинсова сумочка. Образ завершували волосся рудого кольору та екстравагантний макіяж з акцентом на очі.

Її син, батьком якого є колишній бойфренд Джулії Петро Артем'єв, виглядав дуже стильно у джинсових штанах та відповідній куртці із жилетом у тонку смужку. На ньому також були біла футболка, чорні ковбойські чоботи, а з кишені виглядала жовто-синя чашка-непроливайка.

[ + – ] Мати та син на стилі Фото: Getty

Користувачі соцмереж розкритикували модель, що вона взяла малюка на "дорослий" показ. Масла у вогонь додало те, що організатори шоу, як одну з декорацій, використовували цілу гору презервативів, на тлі яких фотографувалися гості.

Нещодавно Фокс зізнавалася, що спить в одному ліжку з хлопчиком, і пожартувала, що її підписники повинні "подати на неї до суду", якщо вони не згодні з такою практикою.

Знаменитість влаштувала демонстрацію своєї квартири в Нью-Йорку, і багато хто був відверто здивований тим, що там всього дві спальні та одна ванна кімната, а також безлад усюди.

"Я дійсно не очікувала, що мій тур по квартирі стане таким вірусним, люди справді божеволіють з цього приводу. Це якраз та квартира, в яку я привезла сина з пологового будинку. Отже, це його дім. Це дійсно квартира Валентино. Це як сентиментальна річ. Ось чому я така, хоча я, мабуть, могла б дозволити собі квартиру побільше, напевно, тому що я зрештою в Нью-Йорку, мені потрібне почуття нормальності, я не хочу, щоб він виріс і став мудаком. Я хочу, щоб він був у контакті з реальним світом. Я виросла в реальному світі. Я просто хочу, щоб мій син був таким самим", — відреагувала Джулія на критику в мережі, що відбулася після екскурсії по квартирі.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс з'явилася на вечірці, несучи в руках сумку у вигляді жіночого тіла на повний зріст.