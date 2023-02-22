Джулия Фокс пришла на модный показ с двухлетним сыном

Фокс появилась перед камерами в традиционно смелом наряде.

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33-летняя итальянская модель и актриса активно приобщает к светской жизни своего двухлетнего сына Валентино. Знаменитость появилась на показе Diesel на Неделе моды в Милане с малышом.

Для выхода в свет фокс выбрала все вещи от бренда, на новую коллекцию которого пришла посмотреть. На ней был топ цвета хаки в стиле бикини-бандо, который она сочетала со светлыми джинсами и остроконечными джинсовыми сапогами. Наверх она надела джинсовую куртку цвета хаки, а в руке у нее была потертая джинсовая сумочка. Образ завершали волосы рыжего цвета и экстравагантный макияж с акцентом на глаза.

Ее сын, отцом которого является бывший бойфренд Джулии Петр Артемьев, выглядел очень стильно в джинсовых брюках и соответствующей куртке с жилетом в тонкую полоску. На нем также были белая футболка, черные ковбойские сапоги, а из кармана выглядывала желто-синяя кружка-непроливайка.

[ + – ] Мать и сын на стиле Фото: Getty

Полтзователи соцсетей раскритиковали модель, что она взяла малыша на "взрослый" показ. Масла в огонь добавило то, что организаторы шоу в качестве одной из декораций использовали целую гору презервативов, на фоне которых фотографировались гости.

Не так давно Фокс признавалась, что спит в одной кровати с мальчиком, и пошутила, что ее последователи должны "подать на нее в суд", если они не согласны с такой практикой.

Знаменитость устроила демонстрацию своей квартиры в Нью-Йорке, и многие были откровенно удивлены тем, что там всего две спальни и одна ванная комната, а также беспорядок повсюду.

"Я действительно не ожидала, что мой тур по квартире станет таким вирусным, люди действительно сходят с ума по этому поводу. Это как раз та квартира, в которую я привезла сына из роддома. Значит, это его дом. Это действительно квартира Валентино. Это как сентиментальная вещь. Вот почему я такая, хотя я, вероятно, могла бы позволить себе квартиру побольше, наверное, потому что я в конце концов в Нью-Йорке, мне нужно чувство нормальности. Я не хочу, чтобы он вырос и стал мудаком. Я хочу, чтобы он был в контакте с реальным миром. Я выросла в реальном мире. Я просто хочу, чтобы мой сын был таким же", – отреагировала Джулия на последовавшую после экскурсии по квартире критику в Сети.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс появилась на вечеринке, неся в руках сумку в виде женского тела в полный рост.