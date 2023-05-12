64-летняя Мадонна показала плачевный результат репетиций (фото)

Певица активно готовится к туру по случаю 40-летия творческой деятельности.

Американская поп-легенда Мадонна в преддверии своего тура в честь 40-летия творческой деятельности продолжает подогревать интерес публики. Так, звезда показала своим 18,9 миллиона подписчиков в Instagram синяки на бедрах, чтобы продемонстрировать, насколько экстремальными являются ее репетиции.

Помимо подготовки к концертам, артистка берет уроки бокса у своего молодого бойфренда Джоша Поппера и показывает поклонникам свои будни в спортзале. На тренировки звезда ходит при полном параде. На одном из опубликованных фото после занятий она позирует в рваной черной майке с вышитой на груди красно-белой иллюстрацией, черных чулках до бедер и алых шортах со рваными боками.

Свой образ она дополнила угловатыми очками в черной оправе, а вокруг ее туловища был обмотан толстый белый пояс.

Юбилейное турне Мадонны начнется 15 июля с аншлагового шоу в Ванкувере, а затем маршрут концертов протянется на юг через запад США. С октября по начало декабря у певицы запланированы выступления в Европе, после чего она вернется в Северную Америку.

Ранее Фокус писал, что Мадонна показала редкое фото своей матери, которая умерла, когда будущая суперзвезда была еще маленькой.