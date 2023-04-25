Мадонна показала редкое фото своей матери

Мать артистки умерла от рака груди в 30 лет. Будущей звезде тогда было всего пять.

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64-летняя американская певица Мадонна показала фото своей матери многочисленным поклонникам, опубликовав черно-белый портрет в своем сторис в Instagram.

Это было сделано во время посещения артисткой своего хранилища со сценическими костюмами в рамках подготовки к мировому турне, которое стартует в июле.

Мать артистки звали Мадонна. Она умерла от рака груди в 1963 году в возрасте 30 лет, когда ее дочери было всего пять лет.

Мадонна Луиза Чикконе носит то же имя, что и ее мать Фото: Instagram @madonna

По словам певицы, она думала о своей маме, когда находилась в хранилище, потому что пребывание там было "ностальгическим путешествием по переулку памяти".

Звезда рассказала, что ее мама часто мерзла из-за онкологической болезни, но в семье не было лишних денег на покупку пальто для нее.

"Она всегда тратила те небольшие деньги, которые у нас были, на наши пальто, и я помню, как стояла на улице в ожидании школьного автобуса с моей матерью, дрожащей от холода посреди зимы. Спустя годы, когда я стала успешной, сестра моей матери сказала мне: "Теперь ты можешь купить все пальто, которые твоя мать не смогла купить для себя! Путешествие от воспоминаний о моей дрожащей матери зимой ко мне, дрожащему в кондиционированном складском помещении, где хранятся все мои костюмы, весьма примечательно!"" – призналась знаменитость.

Мадонна отметила, что благодарна матери за все и за этот опыт в частности:

"Каждый раз, когда я надеваю невероятное пальто, я думаю о маме. Я надеюсь, что ей нравится мой вкус. Но больше всего я надеюсь, что она в тепле!"

На опубликованных фото певица позирует в черно-розовом спортивном костюме со звездами, а ее льняные волосы заплетены в косы. Она демонстрирует свои самые знаменитые сценические костюмы, в том числе корсеты с конусами от Готье.

Сегодня артистка – мать шестерых детей, четверо из которых – приемные. Она старается дать им все самое лучшее.

Ранее Фокус писал, что Мадонна перечислила пять правил, которым должны следовать все ее сыновья и дочери.