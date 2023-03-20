Мадонна перечислила пять правил, которым должны следовать ее дети (фото)

Певица не требует от детей слишком многого.

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64-летняя американская поп-певица Мадонна, которая воспитывает двоих родных детей и четырех приемных, показала, что в ее доме действуют определенные правила, которые должны соблюдать все, кто там живет. Ими она поделилась в сторис Instagram.

В частности, домочадцы должны "улыбаться", "быть счастливым", "слушать других", "говорить добрые слова" и "радоваться тому, что имеешь".

Все правила Мэдж выписала на табличке и позировала с ней для фото в соцсети. На ней был черный свитер, украшенный красочными и абстрактными цветочными узорами, и джинсы.

Мадонна и ее правила Фото: Instagram madonna

Старшей дочери певицы, Лурдес Леон, – 26 лет. Ее отцом является Карлос Леон, с которым певица встречалась в 90-ых на протяжении трех лет. Девушка пробует себя в модельном бизнесе, посещает все светские тусовки, а недавно и запела.

Второй родной ребенок Мадонны – 22-летний Рокко Риччи, сын британского режиссера Гая Риччи. В браке пара прожила восемь лет, но в 2008-м развелась. Риччи не смог ужиться с матерью и улетел в Великобританию к отцу и его новой семье. Спустя годы отношения между сыном и матерью наладились, и Рокко все чаще появляется на фото артистки в соцсети. Парень дебютировал в роли модели, а также является успешным художником.

Знаменитость также усыновила Дэвида Банду, которому сейчас 17 лет, и трех девочек – Мерси Джеймс (17 лет) и 10-летних близнецов Стеллу и Эстер Чиччоне.

Недавно СМИ сообщили о том, что после пяти месяцев одиночества Мадонна начала встречаться с 29-летним тренером по боксу Джошем Поппером. В отличие от певицы, спортсмен, являющийся совладельцем зала на Манхэттене, ведет куда более скромный образ жизни.

Ранее Фокус писал, что Мадонна официально подтвердила новый роман с молодым человеком.