Мадонна перерахувала п'ять правил, яких повинні дотримуватися її діти (фото)

Співачка не вимагає від дітей надто багато.

Related video

64-річна американська поп-співачка Мадонна, яка виховує двох рідних дітей та чотирьох прийомних, показала, що в її будинку діють певні правила, яких мають дотримуватися всі, хто там живе. Ними вона поділилася у сторіс Instagram.

Зокрема, домочадці мають "посміхатися", "бути щасливим", "слухати інших", "говорити добрі слова" та "радіти тому, що мають".

Усі правила Медж написала на табличці та позувала з нею для фото у соцмережі. На ній був чорний светр, прикрашений барвистими і абстрактними квітковими візерунками, та джинси.

Мадонна та її правила Фото: Instagram madonna

Старшій дочці співачки Лурдес Леон – 26 років. Її батьком є Карлос Леон, з яким співачка зустрічалася у 90-х протягом трьох років. Дівчина пробує себе в модельному бізнесі, відвідує усі світські тусовки, а нещодавно і заспівала.

Друга рідна дитина Мадонни – 22-річний Рокко Річчі, син британського режисера Ґая Річчі. У шлюбі пара прожила вісім років, але 2008-го розлучилася. Річчі не зміг ужитися з матір'ю і полетів у Велику Британію до батька та його нової родини. Через роки стосунки між сином та матір'ю налагодилися, і Рокко все частіше з'являється на фото артистки у соцмережі. Хлопець дебютував у ролі моделі, а також є успішним художником.

Знаменитість також усиновила Девіда Банду, якому зараз 17 років, та трьох дівчаток – Мерсі Джеймс (17 років) та 10-річних близнюків Стеллу та Естер Чіччоне.

Нещодавно ЗМІ повідомили про те, що після п'яти місяців самотності Мадонна почала зустрічатися з 29-річним тренером з боксу Джошем Поппером. На відміну від співачки, спортсмен, який є співвласником залу на Мангеттені, веде набагато скромніший спосіб життя.

Раніше Фокус писав, що Мадонна офіційно підтвердила новий роман із молодим чоловіком.