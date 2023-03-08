Мадонна підтвердила роман із 29-річним боксером (фото)

Співачка більше не приховує молодого коханця.

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64-річна американська попспівачка Мадонна дала зрозуміти своїм шанувальникам, що її серце зараз невільне, а чутки про роман із 29-річним боксером Джошем Поппером – не зовсім чутки. У сторіс Instagram артистка опублікувала кілька фото, де позує в мереживній балаклаві і в чорному з ніг до голови. На одному з кадрів вона цілується з Джошем, обличчя якого теж заховано під балаклавою.

"Вбивці, які веселяться", – підписала вона знімок. Фотографія поцілунку була частиною серії знімків із вечірки на честь Пуріма. На заході вона одяглася як Квін Естер.

[ + – ] Мадонна та Джош Поппер Фото: Instagram madonna

Це поки що перше фото, яке підтверджує розмови про нові стосунки співачки.

На відміну від Мадонни Джош не поспішає якось коментувати роман. Він веде досить скромний спосіб життя, володіє боксерським залом Bredwinners на Мангеттені та тренував одного із шести дітей артистки.

Колись він був багатообіцяючим захисником в Університеті Роуена в Глассборо, штат Нью-Джерсі, який закінчив у 2015 році. Пізніше він пробувався у двох командах НФО, але не зміг пройти відбір. Згідно з його LinkedIn, він став ліцензованим страховим агентом у New York Life. Тільки під час пандемії 2020 року боєць відкрив свій власний скромний тренажерний зал на третьому поверсі будівлі на Східній 28-й вулиці, де він є одним із кількох тренерів, які навчають боксу дорослих та дітей.

Нещодавно Мадонна відвідала боксерський поєдинок Джоша та навіть зробила з ним кілька знімків.

До Поппера Медж п'ять місяців зустрічалася із 23-річною моделлю Ендрю Дарнеллом.

Раніше Фокус писав, що Мадонна анонсувала тур на вшанування 40-річчя творчої діяльності.