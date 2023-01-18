Мадонна з'явилася в образах Богоматері й Ісуса на сторінках Vanity Fair

Співачка вже зазнавала нападів католицької церкви за те, що ображає почуття вірян. Однак це не завадило їй знятися в одній з найсміливіших фотосесій напередодні нового туру.

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64-річна Мадонна напередодні туру, присвяченого її 40-річній творчій кар'єрі, знялася в провокаційній фотосесії для італійської версії Vanity Fair, примірявши на себе образи з картин Леонардо да Вінчі та Фріди Кало й давши шанувальникам привід для чергового захоплення, а недоброзичливцям — для нової критики.

На фотографіях, зроблених дуетом італійського та швейцарського fashion-фотографів Луїджі Мурену та Янго Хензі, які працюють під професійним псевдонімом Luigi & Iango, легенда попсцени постала в образі Ісуса в терновому вінку з картини "Таємна вечеря", на інших кадрах — просто жінкою, Богоматір'ю, яка плаче і тримає в руках серце, проткнуте мечами, в образі тореадорів.

Зйомки вже охарактеризували як щось середнє між творчим безумством і релігійною провокацією, що повністю відображає кар'єру артистки та її "виняткову особистість".

Фото: Vanity Fair Italia Фото: Vanity Fair Italia

На запитання журналістів, якою ціною їй далися 40 років успішної діяльності й популярності, вона відповіла, що виміряти все неможливо:

"Очевидно, я могла б відповісти, що це коштувало мені кілька мільярдів. Але потім? Мільярди чого? Як виміряти ризик, на який я пішла, як виміряти мою артистичну кар'єру? Я присвятила весь свій час, усю свою енергію боротьбі та роботі за те, у що мало хто хотів вірити! Чого це мені коштувало? Відсутність відпочинку, відмова від безпеки, кінець спокою, відсутність сну й душевного спокою, неможливість проводити достатньо часу з улюбленими людьми. Однак це була подорож, яку потрібно було здійснити, тому я вирішила заплатити ціну. Я заплатила за неї до останньої копійки".

Своєю найбільшою перемогою Мадонна назвала своїх дітей і можливість підтримати їх, де б вони не були. Щодо питання про невдачі, то, за словами співачки, вона на них ніколи не зациклювалася.

Обговорюючи фотосесію, зокрема образ Діви Марії, журналісти нагадали артистці, що свого часу вона вже зазнавала нападів із боку католицької церкви.

[ + – ] Мадонна в образі Діви Марії Фото: Vanity Fair Italia

"Придивіться в образ: я увінчана, одягнена в розкішний одяг і стою на вівтарі. Ви знаєте, в якому стані я була? Я почувалася покинутою та слабкою. Це була просто фотографія, зроблена в студії, але вона повернула мене до Риму, коли мене різко критикував Ватикан. Я виросла в католицькій сім'ї, і нападки з боку церкви були шоком: своєю роботою я просто намагалася робити добро, але це вислизало від них, я відразу зрозуміла, що проблема в них, а не в мені. Вони не розуміли, що мої пісні об'єднують людей, дають їм свободу самовираження. Я просто застосовувала вчення Ісуса. Мої недоброзичливці були лицемірами", — наголосила вона.

Щодо нинішнього ставлення до релігії, то, за словами Мадонни, дуже важливо мати ритуальну практику й духовне життя.

Фото: Vanity Fair Italia Фото: Vanity Fair Italia Фото: Vanity Fair Italia Фото: Vanity Fair Italia Фото: Vanity Fair Italia Фото: Vanity Fair Italia

"Релігія без розуміння, без совісті, без питань і без відкритості щодо інших — це не релігія. Я не приєднуюся до релігійних груп, які виключають інших або є екстремістськими в будь-якій формі. Проте я поважаю всі релігії та закликаю людей вивчити свою систему переконань. Потрібно зрозуміти цй вивчити священні книги та зрозуміти їх ритуали, бо інакше вони будуть лише догмами та правилами, а практика стане безглуздою вправою… Я розвиваю свою духовність… Така поведінка справедлива тільки для мене, я не хочу, щоб усі її перейняли… Але мені здається важливим, щоб кожен розвивав ставлення до душі, до духовної сили, як би ви її не називали… Мені просто здається неможливим вижити й пройти по життю, не долучившись до ідеї вищої сили й енергетичної сили, навіть багатьох сил. Я вірю, що існує метафізичний і містичний світ, частиною якого ми всі є та з яким ми маємо залишатися пов'язаними", — наголосила співачка.

Фото: Vanity Fair Italia

Нагадаємо, Фокус писав, що нещодавно Мадонна видалила всі пости з Instagram, залишивши лише анонс про майбутній тур.