Мадонна появилась в образах Богоматери и Иисуса на страницах Vanity Fair

Певица уже подвергалась нападкам католической церкви за то, что оскорбляет чувства верующих. Однако это не помешало ей сняться в одной из самых смелых фотосессий в преддверии нового тура.

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64-летняя Мадонна в преддверии тура, посвященного ее 40-летней творческой карьере, снялась в провокационной фотосессии для итальянской версии Vanity Fair, примерив на себя образы из картин Леонардо да Винчи и Фриды Кало и дав поклонникам повод для очередного восхищения, а недоброжелателям – для новой критики.

На фотографиях, сделанных дуэтом итальянского и швейцарского fashion-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи, которые работают под профессиональным псевдонимом Luigi & Iango, легенда поп-сцены предстала в образе Иисуса в терновом венце из картины "Тайная вечеря", где в кадре – только женщиной, плачущей Богоматерью, держащей в руках проткнутое мечами сердце, позировала в образе тореадоров.

Съемки уже охарактеризовали как нечто среднее между творческим безумием и религиозной провокацией, полностью отражающую карьеру артистки и ее "исключительную личность".

Фото: Vanity Fair Italia Фото: Vanity Fair Italia

На вопрос журналистов, какой ценой ей дались 40 лет успешной деятельности и неиссякающей популярности, она ответила, что измерить все невозможно:

"Очевидно, я могла бы ответить, что это стоило мне несколько миллиардов. Но потом? Миллиарды чего? Как измерить риск, на который я пошла, как измерить мою артистическую карьеру? Я посвятила все свое время, всю свою энергию борьбе и работе за то, во что мало кто хотел верить! Чего это мне стоило? Отсутствие отдыха, отказ от безопасности, конец спокойствия, отсутствие сна и душевного спокойствия, невозможность проводить достаточно времени с любимыми людьми. Однако это было путешествие, которое нужно было совершить, поэтому я решила заплатить выкуп. Я заплатила за него до последней копейки".

Своей самой большой победой Мадонна назвала своих детей и возможность поддержать их, где бы они не находились. Что касается вопроса о неудачах, то, по словам певицы, она на них никогда не зацикливалась.

Обсуждая фотосессию, в частности образ Девы Марии, журналисты напомнили артистке, что в свое время она уже подвергалась нападкам со стороны католической церкви.

[ + – ] Мадонна в образе Девы Марии Фото: Vanity Fair Italia

"Всмотритесь в образ: я увенчана, одета в роскошную одежду и стою на алтаре. Вы знаете, в каком состоянии я была? Я чувствовала себя покинутой и слабой. Это была просто фотография, сделанная в студии, но она вернула меня в Рим, когда меня резко критиковал Ватикан. Я выросла в католической семье, и нападки со стороны церкви были шоком: своей работой я просто пыталась делать добро, но это ускользало от них. Я сразу поняла, что проблема в них, а не во мне. Они не понимали, что мои песни объединяют людей, дают им свободу самовыражения. Я просто применяла учения Иисуса. Мои недоброжелатели были лицемерами", – подчеркнула она.

Что касается нынешнего отношения к религии, то, по словам Мадонны, очень важно иметь ритуальную практику и духовную жизнь.

Фото: Vanity Fair Italia Фото: Vanity Fair Italia Фото: Vanity Fair Italia Фото: Vanity Fair Italia Фото: Vanity Fair Italia Фото: Vanity Fair Italia

"Религия без понимания, без совести, без вопросов и без открытости по отношению к другим – это не религия. Я не присоединяюсь к религиозным группам, которые исключают других или являются экстремистскими в любой форме. Тем не менее я уважаю все религии и призываю людей изучить свою систему убеждений. Нужно понять и изучить священные книги и понять их ритуалы, потому что иначе они будут только догмами и правилами, а практика станет бессмысленным упражнением… Я развиваю свою духовность. Такое поведение справедливо только для меня, я не хочу, чтобы все его переняли. Но мне кажется важным, чтобы каждый развивал отношение к душе, к духовной силе, как бы вы ее ни называли. Мне просто кажется невозможным выжить и пройти по жизни, не приобщившись к идее высшей силы и энергетической силы, даже многих сил. Я верю, что существует метафизический и мистический мир, частью которого мы все являемся и с которым мы должны оставаться связанными", – подчеркнула певица.

Фото: Vanity Fair Italia

Напомним, Фокус писал, что недавно Мадонна удалила все посты из Instagram, оставив только анонс о предстоящем туре.