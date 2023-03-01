64-річна Мадонна зустрічається із 29-річним боксером, – Daily Mail

Ні Мадонна, ні Джош свої стосунки поки що ніяк не коментують.

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Американська поп-співачка Мадонна, яка після п'ятимісячного роману розлучилася з 23-річним хлопцем, моделлю Ендрю Дарнеллом, схоже, знайшла втіху в обіймах нової молодої людини. Daily Mail пише, що артистка зустрічається із 29-річним тренером з боксу Джошем Поппером, який керує тренажерним залом Bredwinners на Мангеттені.

Перше фото з'явилося наприкінці лютого, коли співачка сфотографувалася із Джошем у бруклінському спортзалі.

За словами друзів Мадонни, Поппер є тренером дітей співачки.

Артистка поділилася фотографією з Джошем, але потім видалила знімки, а ось в обліковому записі Поппера є кадри, де він позує поруч зі знаменитістю, яка на одному зі знімків дуже красномовно притулилася до його плеча.

[ + – ] Поппер тренує дітей Мадонни Фото: Josh Popper/Instagram Фото: Josh Popper/Instagram

Про Джош відомо не особливо багато. До того, як три роки тому він відкрив зал Bredwinners у районі Флетайрон на Мангеттені, молодий чоловік був страховим агентом у New York Life. Він виріс у містечку Егг-Гарбор на півдні Нью-Джерсі. Колись Поппер був багатообіцяючим захисником в Університеті Роуена в Глассборо, штат Нью-Джерсі, який він закінчив у 2015 році. Пізніше він пробувався у двох командах НФО, але не зміг пройти відбір.

У короткій біографії на веб-сайті Bredwinner Поппер описується як "спортсмен протягом усього життя та постійний тренер".

"Для Джоша бокс – це не просто навчити тебе рухатися на рингу, а й навчити рухатися протягом усього життя. З тренером Джошем ви можете розраховувати на те, що зможете використовувати своє тіло та мозок для вивчення нової навички, нарощування сили та функціонального руху. Якщо ви боксуєте, щоб розважитись, освоїти новий вид спорту або битися на рингу, тут вітаються бійці всіх рівнів. Він починає там, де ви", – йдеться про боксера.

Фото: Josh Popper/Instagram

Ні Поппер, ні Мадонна публічно не говорили про свій роман, а лише ділилися у соціальних мережах спільними фотографіями у спортзалі. На запити преси прокоментувати стосунки ніхто з них також не відповів.

Важковаговик зростом 195 см і вагою 109 кг взяв участь лише в кількох офіційних боях, але в якийсь момент висловив зацікавленість стати професіоналом.

Окрім спорту, він пробує себе на телебаченні. Джош з'явився в останньому сезоні серіалу "Літній дім", у якому розповідається про групу з дев'яти молодих привабливих друзів, які мешкають у літньому будинку в Монтауці в Іст-Гемптоні.

Раніше Фокус писав, що Мадонна втратила свого старшого брата. Ентоні Чикконе помер у лютому 2023 року у злиднях.