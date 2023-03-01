64-летняя Мадонна встречается с 29-летним боксером, – Daily Mail

Ни Мадонна, ни Джош свои отношения пока никак не комментируют.

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Американская поп-певица Мадонна, которая после пятимесячного романа рассталась с 23-летним парнем, моделью Эндрю Дарнеллом, похоже, нашла утешение в объятиях нового молодого человека. Daily Mail пишет, что артистка встречается с 29-летним тренером по боксу Джошем Поппером, руководящим тренажерным залом Bredwinners на Манхэттене.

Первое фото появилось в конце февраля, когда певица сфотографировалась с Джошем в бруклинском спортзале.

По словам друзей Мадонны, Поппер является тренером детей певицы.

Артистка делилась фотографией с Джошем, но потом удалила снимки, а вот в аккаунте Поппера есть кадры, где он позирует рядом со знаменитостью, которая на одном из снимков весьма красноречиво прижалась к его плечу.

[ + – ] Поппер тренирует детей Мадонны Фото: Josh Popper/Instagram Фото: Josh Popper/Instagram

О Джоше известно не особо много. До того, как три года назад он открыл зал Bredwinners в районе Флэтайрон на Манхэттене, молодой человек был страховым агентом в New York Life. Он вырос в городке Эгг-Харбор на юге Нью-Джерси. Когда-то Поппер был многообещающим защитником в Университете Роуэна в Глассборо, штат Нью-Джерси, который он окончил в 2015 году. Позже он пробовался в двух командах НФЛ, но не смог пройти отбор.

В краткой биографии на веб-сайте Bredwinner Поппер описывается как "спортсмен на протяжении всей жизни и постоянный тренер".

"Для Джоша бокс – это не просто научить тебя двигаться на ринге, но и научить двигаться на протяжении всей жизни. С тренером Джошем вы можете рассчитывать на то, что сможете использовать свое тело и мозг для изучения нового навыка, наращивания силы и функционального движения. Если вы боксируете, чтобы развлечься, освоить новый вид спорта или драться на ринге, здесь приветствуются бойцы всех уровней. Он начинает там, где вы", – говорится о боксере.

Фото: Josh Popper/Instagram

Ни Поппер, ни Мадонна публично не говорили о своем романе, а только делились в социальных сетях совместными фотографиями в спортзале. На запросы прессы прокомментировать отношения никто из них тоже не ответил.

Тяжеловес ростом 195 см и весом 109 кг принял участие лишь в нескольких официальных боях, но в какой-то момент выразил заинтересованность в том, чтобы стать профессионалом.

Кроме спорта, он пробует себя на телевидении. Джош появился в последнем сезоне сериала "Летний дом", в котором рассказывается о группе из девяти молодых привлекательных друзей, живущих в летнем доме в Монтауке в Ист-Хэмптоне.

Ранее Фокус писал, что Мадонна потеряла своего старшего брата. Энтони Чикконе умер в феврале 2023 года в нищете.