64-летняя Мадонна встречается с 29-летним боксером, – Daily Mail
Ни Мадонна, ни Джош свои отношения пока никак не комментируют.
Американская поп-певица Мадонна, которая после пятимесячного романа рассталась с 23-летним парнем, моделью Эндрю Дарнеллом, похоже, нашла утешение в объятиях нового молодого человека. Daily Mail пишет, что артистка встречается с 29-летним тренером по боксу Джошем Поппером, руководящим тренажерным залом Bredwinners на Манхэттене.
Первое фото появилось в конце февраля, когда певица сфотографировалась с Джошем в бруклинском спортзале.
По словам друзей Мадонны, Поппер является тренером детей певицы.
Артистка делилась фотографией с Джошем, но потом удалила снимки, а вот в аккаунте Поппера есть кадры, где он позирует рядом со знаменитостью, которая на одном из снимков весьма красноречиво прижалась к его плечу.
О Джоше известно не особо много. До того, как три года назад он открыл зал Bredwinners в районе Флэтайрон на Манхэттене, молодой человек был страховым агентом в New York Life. Он вырос в городке Эгг-Харбор на юге Нью-Джерси. Когда-то Поппер был многообещающим защитником в Университете Роуэна в Глассборо, штат Нью-Джерси, который он окончил в 2015 году. Позже он пробовался в двух командах НФЛ, но не смог пройти отбор.
В краткой биографии на веб-сайте Bredwinner Поппер описывается как "спортсмен на протяжении всей жизни и постоянный тренер".
"Для Джоша бокс – это не просто научить тебя двигаться на ринге, но и научить двигаться на протяжении всей жизни. С тренером Джошем вы можете рассчитывать на то, что сможете использовать свое тело и мозг для изучения нового навыка, наращивания силы и функционального движения. Если вы боксируете, чтобы развлечься, освоить новый вид спорта или драться на ринге, здесь приветствуются бойцы всех уровней. Он начинает там, где вы", – говорится о боксере.
Ни Поппер, ни Мадонна публично не говорили о своем романе, а только делились в социальных сетях совместными фотографиями в спортзале. На запросы прессы прокомментировать отношения никто из них тоже не ответил.
Тяжеловес ростом 195 см и весом 109 кг принял участие лишь в нескольких официальных боях, но в какой-то момент выразил заинтересованность в том, чтобы стать профессионалом.
Кроме спорта, он пробует себя на телевидении. Джош появился в последнем сезоне сериала "Летний дом", в котором рассказывается о группе из девяти молодых привлекательных друзей, живущих в летнем доме в Монтауке в Ист-Хэмптоне.
Ранее Фокус писал, что Мадонна потеряла своего старшего брата. Энтони Чикконе умер в феврале 2023 года в нищете.