Мадонна подтвердила роман с 29-летним боксером (фото)

Певица больше не скрывает молодого любовника.

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64-летняя американская поп-певица Мадонна дала понять своим поклонникам, что ее сердце сейчас несвободно, а слухи о романе с 29-летним боксером Джошем Поппером – не совсем слухи. В сторис Instagram артистка опубликовала несколько фото, где позирует в кружевной балаклаве и в черном с ног до головы. На одном из кадров она целуется с Джошем, лицо которого тоже спрятано под балаклавой.

"Убийцы, которые веселятся", – подписала она снимок. Фотография поцелуя была частью серии снимков с вечеринки в честь Пурима. На мероприятии она оделась как Квин Эстер.

[ + – ] Мадонна и Джош Поппер Фото: Instagram madonna

Это пока что первое фото, подтверждающее разговоры о новых отношениях певицы.

В отличие от Мадонны, Джош не спешит как-то комментировать роман. Он ведет довольно скромный образ жизни, владеет боксерским залом Bredwinners на Манхэттене и тренировал одного из шести детей артистки.

Когда-то он был многообещающим защитником в Университете Роуэна в Глассборо, штат Нью-Джерси, который он окончил в 2015 году. Позже он пробовался в двух командах НФЛ, но не смог пройти отбор. Согласно его LinkedIn, он стал лицензированным страховым агентом в New York Life. Только во время пандемии 2020 года боец ​​открыл свой собственный скромный тренажерный зал на третьем этаже здания на Восточной 28-й улице, где он является одним из нескольких тренеров, обучающих боксу взрослых и детей.

Недавно Мадонна посетила боксерский поединок Джоша и даже сделала с ним несколько снимков.

До Поппера Мэдж пять месяцев встречалась с 23-летней моделью Эндрю Дарнеллом.

Ранее Фокус писал, что Мадонна анонсировала тур в честь 40-летия творческой деятельности.