Мадонна посетила поединок своего нового бойфренда (фото)

Артистка пока никак не комментирует свои новые отношения.

Related video

Американская поп-певица Мадонна, которой в августе исполнится 65 лет, не скрывает своего интереса к 29-летнему боксеру Джошу Попперу, с которым ей приписывают новый рома. Мэдж посетила боксерский поединок предполагаемого бойфренда, поделившись снимками в сторис Instagram.

Артистка, которая недавно рассталась с 23-летней моделью Эндрю Дарнеллом, пришла понаблюдать за боем в черном платье под черным укороченным жакетом и кепке с надписью "Духовно голоден". На снимках поп-дива выглядит традиционно моложе своего возраста, благодаря фоторедактору, а ее рыжие волосы заплетены в две косы.

[ + – ] Мадонна и Джош Поппер Фото: Instagram madonna

Она позирует рядом с Джошем, который стоит в красно-белых боксерских шортах и облегающей майке, демонстрируя идеальную подкачанную фигуру.

Ранее на странице Поппера было несколько фото с певицей, причем на одном кадре Мадонна прижималась к плечу молодого человека, который тренирует ее детей. После этого в СМИ поползли слухи об их романе, который ни артистка, ни спортсмен не комментируют.

О Джоше на данный момент известно немного. Он окончил университет Роуэна в 2015 году, пробовал свои силы в двух командах НФЛ, но не прошел отбор. Поработав несколько лет в страховой компании, Джош открыл свой боксерский зал Bredwinners в манхэттенском районе Флэтайрон.

В свою очередь Мадонна продолжает будоражить соцсети. Недавно она анонсировала тур в честь 40-летия творческой карьеры, а перед этим удалила все публикации из соцсети.

Ранее Фокус писал, что Мадонна призналась в том, что делала пластические операции, а хирурги объяснили, что у нее с лицом.