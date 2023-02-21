Мадонна восхитилась своей внешностью, пошутив, что "отек после операции уменьшился"

Мадонна критикует хейтеров, хвастаясь результатами "операции".

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Мадонна нанесла ответный удар своим критикам, поделившись фотографией своего молодого гладкого лица и сказав, что выглядит "милой", шутя, что отек после ее "операции" уменьшился. Об этом пишет The Mirror.

В своем Twitter звезда высмеяла своих "эйджистских и женоненавистнических" критиков, которые неоднократно высмеивали ее внешний вид. На селфи Мадонна продемонстрировала свои безупречные черты лица, позируя перед камерой в темно-синей рубашке оверсайз и рваных джинсах.

64-летняя знаменитость нанесла светло-розовые тени для век и накрасила губы телесной помадой, а ярко-оранжевые волосы заплела в косы. Мадонна дополнила свой образ черной кепкой с надписью: "Духовно голодна".

"Посмотрите, какая я милая теперь, когда отек после операции спал. Лол", — написала она.

Поклонникам Мадонны понравился новый снимок, и один пользователь назвал ее "Королевой Вселенной!".

Мадонна была вынуждена обратиться к своим критикам после появления на "Грэмми" в начале этого месяца.

Музыкальная икона сказала своим поклонникам в Instagram, что она "захвачена ярким светом эйджизма и женоненавистничества, которые пронизывают мир, в котором мы живем".

Она также напомнила хейтерам, что "никогда не извинялась ни за какой творческий выбор, который я сделала, ни за то, как я выгляжу или одеваюсь, и я не собираюсь начинать".

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что я сказала в своей речи, в которой говорилось о том, чтобы поблагодарить за бесстрашие таких артистов, как Сэм и Ким, многие люди предпочли говорить только о моих фотографиях крупным планом, сделанных с длиннофокусным объективом", — подчеркнула Мадонна.

Напомним, Мадонна пришла на церемонию "Грэмми-2023" в образе доминатрикс.

Также Фокус писал о мнении пластического хирурга по поводу изменений во внешности Мадонны.