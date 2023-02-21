Мадонна захопилася своєю зовнішністю, пожартувавши, що "набряк після операції зменшився"

Мадонна критикує хейтерів, вихваляючись результатами "операції".

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Мадонна завдала удару у відповідь своїм критикам, поділившись фотографією свого молодого гладкого обличчя та сказавши, що видається "милою", жартуючи, що набряк після її "операції" зменшився. Про це пише The Mirror.

У своєму Twitter зірка висміяла своїх "ейджистських і женоненависницьких" критиків, які неодноразово висміювали її зовнішній вигляд. На селфі Мадонна продемонструвала свої бездоганні риси обличчя, позуючи перед камерою в темно-синій сорочці оверсайз і рваних джинсах.

64-річна знаменитість нанесла світло-рожеві тіні для повік і нафарбувала губи тілесною помадою, а яскраво-жовтогаряче волосся заплела в коси. Мадонна доповнила свій образ чорною кепкою з написом: "Духовно голодна".

"Погляньте, яка я мила тепер, коли набряк після операції спав. Лол", — написала вона.

Шанувальникам Мадонни сподобався новий знімок, і один користувач назвав її "Королевою Всесвіту!".

Мадонна була змушена звернутися до своїх критиків після появи на "Греммі" на початку цього місяця.

Музична ікона сказала своїм шанувальникам у Instagram, що вона "захоплена яскравим світлом ейджизму та женоненависництва, які пронизують світ, у якому ми живемо".

Вона також нагадала хейтерам, що "ніколи не просила вибачення ні за який творчий вибір, який я зробила, ні за те, який вигляд я маю чи як одягаюся, і я не збираюся починати".

"Замість того, щоб зосередитися на тому, що я сказала у своїй промові, де йшлося про те, щоб подякувати за безстрашність таких артистів, як Сем і Кім, багато людей воліли говорити тільки про мої фотографії крупним планом, зроблені з довгофокусним об'єктивом", — наголосила Мадонна.

Нагадаємо, Мадонна прийшла на церемонію "Греммі-2023" в образі домінатрікс.

Також Фокус писав про думку пластичного хірурга щодо змін у зовнішності Мадонни.