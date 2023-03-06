Мадонна відвідала двобій свого нового бойфренда (фото)

Артистка поки що ніяк не коментує свої нові стосунки.

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Американська попспівачка Мадонна, якій у серпні виповниться 65 років, не приховує свого інтересу до 29-річного боксера Джоша Поппера, з яким їй приписують новий роман. Медж відвідала боксерський поєдинок передбачуваного бойфренда, поділившись знімками у сторіс Instagram.

Артистка, яка нещодавно розлучилася з 23-річною моделлю Ендрю Дарнеллом, прийшла поспостерігати за боєм у чорній сукні під чорним укороченим жакетом та кепці з написом "Духовно голодний". На знімках попдіва виглядає традиційно молодшою за свій вік, завдяки фоторедактору, а її руде волосся заплетене у дві коси.

[ + – ] Мадонна та Джош Поппер Фото: Instagram madonna

Вона позує поряд з Джошем, який стоїть у червоно-білих боксерських шортах і майці, що облягає, демонструючи ідеальну підкачану фігуру.

Раніше на сторінці Поппера було кілька фото зі співачкою, до того ж на одному кадрі Мадонна притискалася до плеча парубка, який тренує її дітей. Після цього у ЗМІ поповзли чутки про їхній роман, який ні артистка, ні спортсмен не коментують.

Про Джоша наразі відомо небагато. Він закінчив університет Роуена у 2015 році, пробував свої сили у двох командах НФЛ, але не пройшов відбір. Попрацювавши кілька років у страховій компанії, Джош відкрив свій боксерський зал Bredwinners у манхеттенському районі Флетайрон.

Зі свого боку Мадонна продовжує розбурхувати соцмережі. Нещодавно вона анонсувала тур на честь 40-річчя творчої кар'єри, а перед цим видалила всі публікації із соцмережі.

Раніше Фокус писав, що Мадонна зізналася, що робила пластичні операції, а хірурги пояснили, що в неї з обличчям.