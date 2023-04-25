Мадонна показала рідкісне фото своєї матері

Матір артистки померла від раку грудей у 30 років. Майбутній зірці тоді було лише п'ять.

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64-річна американська співачка Мадонна показала фото своєї матері численним шанувальникам, опублікувавши чорно-білий портрет у своєму сторісі в Instagram. Це було зроблено під час відвідування артисткою свого сховища зі сценічними костюмами в межах підготовки до світового турне, що стартує в липні.

Матір артистки теж звали Мадонна. Вона померла від раку грудей у 1963 році у віці 30 років, коли її дочці було лише п'ять років.

Мадонна Луїза Чикконе носить те ж ім'я, що і її матір Фото: Instagram @madonna

За словами співачки, вона думала про свою маму, коли перебувала в сховищі, бо це було "ностальгійною подорожжю по провулку пам'яті". Зірка розповіла, що її мама часто мерзла через онкологічну хворобу, але в сім'ї не було зайвих грошей на купівлю пальта для неї.

"Вона завжди витрачала ті невеликі гроші, які в нас були, на наші пальта, і я пам'ятаю, як стояла на вулиці в очікуванні шкільного автобуса з моєю матір'ю, яка тремтіла від холоду посеред зими. Через роки, коли я стала успішною, сестра моєї матері сказала мені: "Тепер ти можеш купити всі пальта, які твоя мати не змогла купити для себе!" Подорож від спогадів про мою тремтливу матір взимку до мене, яка тремтить у кондиціонованому складському приміщенні, де зберігаються всі мої костюми, дуже примітна!" — зізналася знаменитість.

Мадонна зазначила, що вдячна матері за все та за цей досвід зокрема:

"Щоразу, коли я одягаю неймовірне пальто, я думаю про маму. Я сподіваюся, що їй подобається мій смак. Але найбільше я сподіваюся, що вона в теплі!"

На опублікованих фото співачка позує в чорно-рожевому спортивному костюмі із зірками, а її лляне волосся заплетене в коси. Вона демонструє свої найзнаменитіші сценічні костюми, зокрема корсети з конусами від Готьє.

Сьогодні артистка — матір шістьох дітей, четверо з яких — прийомні. Вона намагається дати їм усе найкраще.

Раніше Фокус писав, що Мадонна перерахувала п'ять правил, яких повинні дотримуватися всі її сини й дочки.