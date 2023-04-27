Мадонна показала бойфренда, который младше ее на 35 лет

Поп-дива сходила на концерт в образе школьницы и с новым парнем – боксером Джошем Поппером.

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64-летняя Мадонна сходила на концерт в компании своего нового возлюбленного, 29-летнего Джоша Поппера. Об этом пишет Daily Mail.

Мадонна взяла Поппера на встречу с сестрами ЛаБек — известным французским фортепианным дуэтом, состоящим из Кати и Мариэль ЛаБек. Она опубликовала несколько фото в сториз. Для концерта Мадонна заплела косы и выбрала образ школьницы.

Мадонна и Джош Поппер Фото: Instagram madonna

До Джоша Поппера Мадонна встречалась с 23-летним Эндрю Дарнеллом, который работал моделью. Однако в феврале певица его бросила менее, чем через месяц отношений.

Джош Поппер – тренер по боксу в нью-йоркском зале Bredwinners Gym. И учит одного из детей Мадонны боксировать.

Мадонна даже сходила в спортзал к своему бойфренду Фото: Instagram @_joshpopper

В отличие от своей подруги-суперзвезды, Поппер ведет относительно сдержанную жизнь.

Когда-то он был многообещающим защитником в Университете Роуэна в Глассборо, штат Нью-Джерси, который он окончил в 2015 году. Позже он пробовался в двух командах НФЛ, но не смог пройти отбор.

Согласно его LinkedIn, он стал лицензированным страховым агентом в New York Life.

Только во время пандемии 2020 года боец ​​открыл свой собственный скромный тренажерный зал на третьем этаже здания на Восточной 28-й улице, где он является одним из нескольких тренеров, обучающих боксу взрослых и детей.

Мадонна отрицала, что встречается с Дарнеллом, утверждая, что он просто тренер ее приемного сына Дэвида Банды. Однако после она опубликовала несколько фото с ним и перестала скрывать отношения.

Ранее Фокус писал о всех бойфрендах Мадонны. Поп-дива всегда встречалась с теми, кто был младше ее. Однако бывали и исключения. С 1989 года у Мадонны был роман с актером Уорреном Битти, который был на 21 год старше ее. Они вместе снимались в фильме "Дик Трейси". Критики предполагали, что это был рекламный трюк для фильма, настолько они были непохожи. Но в итоге, это и стало причиной расставания. Битти утомляла молодая возлюбленная, которая любила быть на виду.