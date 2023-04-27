Мадонна показала бойфренда, який молодший за неї на 35 років

Попдіва сходила на концерт в образі школярки та з новим хлопцем – боксером Джошем Поппером.

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64-річна Мадонна сходила на концерт у компанії свого нового коханого, 29-річного Джоша Поппера. Про це пише Daily Mail.

Мадонна взяла Поппера на зустріч із сестрами ЛаБек — відомим французьким фортепіанним дуетом, який складається з Каті та Маріель ЛаБек. Вона опублікувала кілька фото у сторіз. Для концерту Мадонна заплела коси та обрала образ школярки.

Мадонна та Джош Поппер Фото: Instagram madonna

До Джоша Поппера Мадонна зустрічалася із 23-річним Ендрю Дарнеллом, який працював моделлю. Однак у лютому співачка його покинула менше, ніж за рік стосунків.

Джош Поппер – тренер з боксу у нью-йоркській залі Bredwinners Gym. І вчить одного з дітей Мадонни боксувати.

Мадонна навіть сходила в спортзал до свого бойфренда Фото: Instagram @_joshpopper

На відміну від своєї подруги-суперзірки, Поппер веде відносно стримане життя.

Колись він був перспективним захисником в Університеті Роуена в Глассборо, штат Нью-Джерсі, який закінчив у 2015 році. Пізніше він пробувався у двох командах НФО, але не зміг пройти відбір.

Згідно з його LinkedIn, він став ліцензованим страховим агентом у New York Life.

Тільки під час пандемії 2020 року боєць відкрив свій власний скромний тренажерний зал на третьому поверсі будівлі на Східній 28-й вулиці, де він є одним із кількох тренерів, які навчають боксу дорослих та дітей.

Мадонна заперечувала, що зустрічається із Дарнеллом, стверджуючи, що він просто тренер її прийомного сина Девіда Банди. Однак після цього вона опублікувала кілька фото з ним і перестала приховувати стосунки.

Раніше Фокус писав про всіх бойфрендів Мадонни. Попдіва завжди зустрічалася з тими, хто був молодший за неї. Проте траплялися й винятки. З 1989 року у Мадонни був роман з актором Уорреном Бітті, який був на 21 рік старший за неї. Вони разом знімалися у фільмі "Дік Трейсі". Критики припускали, що це був рекламний трюк для фільму, настільки вони були несхожі. Але в результаті це і стало причиною розлучення. Бітті втомлювала молода коханка, котра любила бути на очах.