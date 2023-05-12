Евровидение-2023: кто выступит в гранд-финале, и когда его смотреть

В финале конкурса свои номера представят 26-стран-участниц, которые будут бороться за победу, а также приглашенные гости из Украины и топовые исполнители, выступавшие на конкурсе в разные годы, из других государств.

13 мая в 22:00 по киевскому времени в Ливерпуле начнется гранд-финал 67-го международного песенного конкурса "Евровидение-2023", на котором выступят 26 стран-участниц, представители которых были отобраны в двух полуфиналах.

Финалисты и порядок их выступления:

Австрия (Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?); Португалия (Mimicat – Ai Coraçao); Швейцария (Remo Forrer – Watergu); Польша (Blanka – Solo); Сербия (Luke Black – Samo Mi Se Spava); Франция (La Zarra – Évidemment) Кипр (Andrew Lambrou – Break A Broken Heart); Испания (Blanca Paloma – Eaea); Швеция (Loreen – Tattoo); Албания (Albina & Familja Kelmendi – Duje); Италия (Marco Mengoni – Due vite); Эстония (Alika – Bridges); Финляндия (Käärijä – Cha Cha Cha); Чехия (Vesna – My Sister's Crown); Австралия (Voyager – Promise); Бельгия (Gustaph – Because Of You); Армения: (Brunette – Future Lover); Молдова (Паша Парфени – Soarele si Luna); Украина (TVORCHI – Heart Of Steel); Норвегия (Alessandra – Queen of Kings); Германия (Lord Of The Lost – Blood & Glitter); Литва (Monika Linkyte – Stay); Израиль (Noa Kirel – Unicorn); Словения (Joker Out – Carpe Diem); Хорватия (Let 3 – Mama ŠČ!); Великобритания (Mae Muller – I Wrote A Song).

Из украинских приглашенных артистов на сцену выйдут победители прошлогоднего конкурса Kalush Orchestra, группа Go_A, певица и победительница шоу 2016 года Jamala, исполнители Тина Кароль и Верка Сердючка.

Откроет финал группа "Kalush Orchestra", победившая в прошлом году. Они выступят с номером "Голоса нового поколения".

Кроме украинских победителей конкурса, в нем появятся и звезды "Евровидения" из других стран. В конце зрители увидят грандиозный перфоманс The Liverpool Songbook (Ливерпульский сборник песен), где вместе на сцене споют шесть артистов.

Вести финал будут уже не три, а четыре человека. К Юлии Саниной, Алише Диксон и Ханне Веддингем присоединится Грэм Нортон, который комментирует мероприятие в Великобритании с 2009 года.

Где смотреть финал "Евровидения-2023":

"Евровидение-2023" смотреть онлайн можно на следующих ресурсах:

YouTube-канал песенного конкурса "Евровидение";

сайты "Суспільне. Культура" и "Суспільне Євробачення";

YouTube-канал Евровидение Украина;

официальная страница "Евровидение-2023" в Facebook.

Из нововведений в этом году – то, что прямой эфир можно будет посмотреть и в приложении "Дія". Для этого пользователю нужно будет зайти в раздел "Услуги", выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура".

Кто лидер "Евровидения-2023" по прогнозам букмекеров?

С первых дней конкурса неизменным лидером ставок букмекеров остается певица Лорин из Швеции, которая выступает с песней "Tattoo". Если она віиграет, для нее єто станет второй победой, поскольку в 2012 году артистка выиграла конкурс с композицией "Euphoria".

Что касается украинского коллектива TVORCHI, то у Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни шансы оказаться в первой пятерке очень высокие. Они исполнят песню "Heart Of Steel".

Как голосовать на Евровидении-2023"?

Проголосовать можно, отправив sms-сообщение на номер 7576 с номером понравившегося участника или через приложение Eurovision Song Contest.

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