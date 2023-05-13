13 мая 2023 года: апостола Иакова — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя отправляться в путешествие и вспоминать о плохом.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память апостола Иакова.
Иаков был братом Иоанна Богослова, а их отец, Зеведей, был рыбаком. Когда-то Иаков и Иоанн ловили рыбу, Господь призвал их стать Его учениками и проповедниками. С тех пор они отправились в города и проповедовали Его учение. Иаков большую часть времени провел в Испании, но затем вернулся в Иудею, где прославлял и распространял истинную веру. Он даже крестил философа Гермогена и его ученика Филиппа. Когда началось преследование христиан, апостол Иаков был убит мечом.
Что нельзя делать 13 мая:
- отправляться в путешествие;
- жениться;
- вспоминать о плохом;
- делать ремонт;
- опаздывать.
Народные приметы и поверья:
- на восходе солнца чистый и ясный небосклон – будет теплым лето;
- звездная ночь — ждите хороший урожай;
- теплый вечер – уродит зерно.
День ангела празднуют:
Максим, Василий, Игнат, Никита, Яков.
Родились в этот день:
1979 год — Вячеслав Шевчук, украинский футболист;
1986 год — Роберт Паттинсон, английский актер театра и кино, модель и музыкант.
1986 год — Александр Рыбак, норвежский певец и скрипач белорусского происхождения, победитель конкурса "Евровидение-2009".
Также в этот день:
1501 год — Америго Веспуччи отправляется в путешествие на Запад, в ходе которой выясняет, что Колумб открыл новый континент;
1927 год — основывают киевский футбольный клуб "Динамо";
1950 год — в английском Сильверстоуне проходит первая гонка первого чемпионата "Формулы-1";
1992 год — американские космонавты находятся в открытом космосе 8 часов 29 минут (мировой рекорд), впервые в космос выходят сразу три космонавта.