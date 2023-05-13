Кейт Миддлтон появилась в клипе Kalush Orchestra для "Евровидения 2023" (видео)

Финал "Евровидения 2023", который проходит в Ливерпуле, открыли победители от Украины прошлого года.

В британском Ливерпуле стартовал гранд-финал "Евровидения 2023" и его открыл клип Kalush Orchestra на песню "Стефания", с которой украинцы победили в 2022 году.

Снимали его в Украине и в Британии и в съемках взяли участие не только участники группы, но и известные британцы.

Кейт Миддлтон появилась в клипе Kalush Orchestra

Так, партию на фортепиано сыграли известный композитор Эндрю Ллойд Уэббер и неожиданная гостья – принцесса Уэльская.

Сначала в кадре показали Виндзорский замок, а потом и саму Кейт Миддлтон за роялем.

Кейт Миддлтон появилась в клипе Kalush Orchestra

Она сыграла небольшой отрывок. Для клипа Кейт выбрала синее струящееся платье.

Напомним, трансляцию "Евровидения 2023" можно смотреть на официальном канале песенного конкурса.

Трансляция "Евровидения 2023"

А голосовать можно будет после того, как выступят все участники. Фокус рассказал, как это делать.