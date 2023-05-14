14 мая 2023 года: пророка Иеремии — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя давать взаймы и ссорится.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память пророка Иеремии. Он узнал о том, что ему суждено служить Богу, в возрасте 15 лет. Он не был готов к этому в столь юном возрасте, но Бог пообещал, что всегда будет рядом. С тех пор Иеремия пророчествовал 23 года и даже написал несколько книг.

Что нельзя делать 14 мая:

давать взаймы;

ссориться;

лениться;

злословить.

Народные приметы и поверья:

ясная погода — так же будет и при уборке хлеба;

на восходе солнца безоблачно — лето будет жарким;

пасмурный день — зима будет морозной.

День ангела празднуют:

Иеремий, Макар, Игнат, Тамара, Нина.

Родились в этот день:

1627 год — Петр Дорошенко, гетман Войска Запорожского;

1871 год — Василий Стефаник, украинский писатель.

1969 год — Кейт Бланшетт, австралийская актриса, лауреат двух "Оскаров", трех "Золотых глобусов" и др. наград.

1975 год — Святослав Вакарчук, украинский музыкант, певец и автор песен, лидер группы "Океан Ельзи", политик.

1984 год — Марк Цукерберг, американский программист, основатель и генеральный директор социальной сети Facebook.

Также в этот день:

1796 год — британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире делает успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику;

1853 год — в США получили патент на сгущенку;

1975 год — футболисты "Динамо" (Киев) впервые борются за Кубок Обладателей Кубков.