Туфля Верки Сердючки улетела в зал во время выступления на "Евровидении-2023" (видео)

В Сети Сердючку уже прозвали "новой Золушкой".

Украинская шоу-звезда Верка Сердючка (в миру Андрей Данилко) взорвала публику на гранд-финале "Евровидения-2023", исполнив свой бессмертный хит Dancing Lasha Tumbaii, с которым представляла нашу страну на конкурсе в 2007 году, заняв второе место. Правда, сейчас звезда пела Russia goodbye.

Она так лихо отплясывала на сцене в Ливерпуле, что в какой-то момент с ее ноги слетела туфля и упала где-то в зале в толпе зрителей. Кадры, запечатлевшие это, уже разлетелись в Сети, а артистку окрестили "новой Золушкой".

В свою очередь Верка не растерялась и продолжила зажигательные танцы.

После того, как 16 лет назад Данилко занял второе место на "Евровидении-2007", он больше не захотел представлять страну на конкурсе, отметив, что подготовка к нему забирает очень много сил.

"Вот хоть пристрелите меня! Никогда в жизни. Это очень эмоционально изнурительная история. Ты попадаешь под такое давление. Здесь тебя любят, здесь тебя ненавидят, здесь проклинают", – говорил артист в комментарии для УНИАН.

За час до начала гранд-финала "Евровидения-2023" Верка Сердючка с мамой пришли поддержать группу TVORCHI. Дуэт из Тернополя выступил под номером 19 и занял шестое место.

Ранее Фокус писал, что после вторжения ВС РФ в Украину Данилко изменил название песни Dancing Lasha Tumbaii на Russia goodbye. По словам артиста, икаких иносказаний в песне больше не будет и там будет звучать только прощание с РФ.

"Ребята, с 24 февраля никакого "лаша тумбай" в этой песне… только "раша, гудбай". Я не пел этого. Вы хотели услышать это – вот вы это услышали", — заявил Данилко и претворил планы в реальность.