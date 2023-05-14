Поклонники Кейт Миддлтон назвали ее самый лучший наряд

Жена будущего короля Великобритании покорила сердца фанатов своим образом и не оставила их равнодушными.

41-летняя принцесса Уэльская поразила мир своим появлением в видеозаписи для гранд-финала "Евровидения-2023", сыграв на пианино в Багровой гостиной Виндзорского замка, но и невероятным образом, обсуждение которого не прекращается до сих пор, пишет Hello.

Перед взором зрителей Кейт Миддлтон предстала сидящей за музыкальным инструментом в невероятном синем платье на одно плечо Marlowe от своего любимого дизайнера Jenny Packham. Пояс наряда был расшит камнями, а длинная шифоновая юбка волнами струилась с ее талии и спадала на пол.

Отдавая дань уважения покойной королеве Елизавете II своими аксессуарами, принцесса Уэльская надела серьги с сапфирами и бриллиантами, которые считались частью личной ювелирной коллекции покойного монарха. Ее темные локоны были уложены на боковой пробор и спускались на одно плечо.

Этот ансамбль королевские поклонники уже назвали лучшим нарядом принцессы Кейт и сравнили ее с богиней.

"Я не могу себе представить, как красиво движется это платье, если все, что мы видели, это то, что оно неподвижно. Нужно мероприятие с тиарой в конце этого года. Я бы хотела, чтобы весь образ был полностью гламурным!", "Очень красивая драпировка, и мне нравится, как она выглядит, сидя за пианино", "Один из ее лучших образов! Мне нравится все в нем. Вся сцена с ней за пианино в мечтательном платье была как будто из сказки".

Сказочное платье Кэтрин кобальтово-синего оттенка также было трогательной данью уважения Украине, которая победила на "Евровидении" в прошлом году, но не смогла принять конкурс у себя из-за российского вторжения и продолжающихся военных действий.

Ранее Фокус писал о самых ярких образах Кейт Миддлтон на торжествах по случаю коронации Чарльза III.