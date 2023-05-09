Королева моды и стиля: лучшие наряды Кейт Миддлтон на коронации Чарльза III

Принцесса Уэльская усиливает свои позиции в королевской семье и демонстрирует свой статус через одежду.

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Коронация Чарльза III, к которой готовились почти год, отгремела в Лондоне, и королевские фанаты получили возможность снова лицезреть монаршую семью, включая всех троих детей принца и принцессы Уэльских. Модные обозреватели еще долго будут обсуждать образы высокопоставленных членов королевской семьи, однако без всякого сомнения больше всего внимания к себе привлекла Кейт Миддлтон, которую негласно называют главной звездой торжественных мероприятий. Фокус решил собрать воедино самые лучшие образы, которые герцогиня Кембриджская и Корнуолльская продемонстрировала на торжественных приемах и на самой церемонии, а также в следующий после коронации день.

Отметим, что будущая королева в этот раз очень скурпулезно подошла к выбору гардероба, сумев подчеркнуть не только свой высокий статус, но и патриотизм. На публике принцесса Уэльская появлялась в цветах, которые есть на британском флаге.

Что касается дизайнеров, то бессменным фаворитом у Кэтрин остается Alexander McQueen. Причем она не только сама носит платья и костюмы этого бренда, но уже примеряет его наряды на свою дочь Шарлотту.

Посещение паба Dog & Duck

Кейт Миддлтон и принц Уильям проинспектировали подготовку развлекательных заведений к встрече многочисленных туристов и горожан, которые приедут на коронацию Чарльза III. В частности они посетили паб Dog & Duck в Сохо

Кейт выглядела, как всегда, безупречно. Она надела ярко-красное пальто от Eponine London поверх белого платья на пуговицах от Suzannah Pleated. Образ принцесса дополнила маленькой белой сумочкой Mulberry Amberley и такого же цвета туфлями от Glanvito Rossi. В ушах у нее красовались элегантные жемчужные сережки от Cha Cha Earings.

Торжественный обед в Букингемском дворце

Накануне коронации Чарльз III и королева Камилла, а также старшие члены семьи монарха устроили обед в Букингемском дворце, на который пригласили генерал-губернаторов и премьер-министров королевства. Среди других гостей обеда были первая леди США Джилл Байден, которая представляла своего мужа, президента Джо Байдена, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Принцесса Уэльская, выбрала для обеда для приема сдержанный, но очень элегантный черно-белый ансамбль. Будущая королева Великобритании надела белое платье с длинными рукавами с черными деталями и поясом, подчеркивающее ее фигуру. Наряд она дополнила черными туфлями на остроконечном каблуке и такого же цвета клатчем. В качестве аксессуаров принцесса Уэльская надела серьги-подвески с бахрейнским жемчугом, в которых была на похоронах принца Филиппа и королевы Елизаветы II.

Государственный ужин для лидеров зарубежных стран

На ужин в Букингемском дворце перед коронацией король и королева собрали высокопоставленных гостей из 203 стран, начиная от представителей королевских семей и заканчивая главами государств и премьер-министрами. На прием Кейт надела элегантное платье ярко-синего цвета от Self Portrait с драпированным вырезом, а образ дополнила серьгами с бриллиантами и сапфировой бахромой королевы-матери, клатчем Jenny Packham и туфлями Aquazzura.

День коронации Чарльза III

Образ, в котором принцесса Уэльская появилась на коронации свекра, уже назвали одним из самых красивых и ярких. Кейт удалось затмить даже королеву Камиллу.

В Вестминстерское аббатство Кэтрин приехала в длинном белом платье из шелкового крепа цвета слоновой кости с вышивкой от Alexander McQueen. Принцесса Кейт воздала должное Соединенному Королевству вышивкой с изображением розы, чертополоха, нарцисса и трилистника. Поверх него она накинула темно-синюю мантию Королевского Викторианского ордена с алой каймой. Вместо тиары принцесса Кейт носила головной убор с трехмерной вышивкой в виде листьев от Jess Collett x Alexander McQueen, а ее серьги были трогательной данью уважения покойной матери принца Уильяма: жемчужные и бриллиантовые украшения принадлежали Диане, принцессе Уэльской. Будущая королева также надела гирляндное ожерелье королевы Елизаветы II, которое Георг VI заказал для своей дочери принцессы Елизаветы в 1950 году.

Кейт Миддлтон на коронации появилась в роскошном ансамбле Фото: Getty Images

Коронационный обед

После торжественной коронации Кэтрин пошла в народ и посетила вместе с мужем уличные празднования в Виндзоре. Принцесса Уэльская сменила свой роскошный наряд и драгоценности на простые черные брюки, кроссовки и нежно-голубой блейзер от Reiss за 298 фунтов стерлингов. Но без дорогих украшений не обошлось: на Кейт были жемчужные сережки за 425 фунтов стерлингов от Annoushka Ducas.

Коронационный концерт

В Виндзорском замке, на территории которого прошел коронационный концерт, Кейт была при полном параде. Она надела роскошный ярко-красный костюм от ее любимого дизайнера Alexander McQueen с ассиметричным запахом и расклешенными брюками за 2 280 фунтов стерлингов (106,5 тыс. грн), дополнив наряд украшениями из золота с жемчугом от ювелирного дома Van Cleef.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились личным видео с коронации короля Чарльза.