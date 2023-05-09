Найкращі вбрання Кейт Міддлтон на коронації Чарльза III

Принцеса Уельська посилює свої позиції у королівській сім'ї та демонструє свій статус через одяг.

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Коронація Чарльза III, до якої готувалися майже рік, відгриміла в Лондоні, і королівські фанати отримали можливість знову бачити монаршу сім'ю, включаючи всіх трьох дітей принца та принцеси Уельських. Модні оглядачі ще довго обговорюватимуть образи високопоставлених членів королівської родини, проте без сумніву найбільше уваги до себе привернула Кейт Міддлтон, яку негласно називають головною зіркою урочистих заходів. Фокус вирішив зібрати воєдино найкращі образи, які герцогиня Кембриджська та Корнуольська продемонструвала на урочистих прийомах і на самій церемонії, а також наступного дня після коронації.

Зазначимо, що майбутня королева цього разу дуже ретельно підійшла до вибору гардеробу, зумівши підкреслити не лише свій високий статус, а й патріотизм. На публіці принцеса Уельська з'являлася у квітах, які є на британському прапорі.

Що стосується дизайнерів, то незмінним лідером у Кетрін залишається Alexander McQueen. Причому вона не лише сама носить сукні та костюми цього бренду, але вже приміряє його вбрання на свою дочку Шарлотту.

Відвідування пабу Dog & Duck

Кейт Міддлтон та принц Вільям проінспектували підготовку розважальних закладів до зустрічі численних туристів та городян, які приїдуть на коронацію Чарльза ІІІ. Зокрема вони відвідали паб Dog & Duck у Сохо

Кейт виглядала, як завжди, бездоганно. Вона одягла яскраво-червоне пальто від Eponine London поверх білої сукні на гудзиках від Suzannah Pleated. Образ принцеса доповнила маленькою білою сумочкою Mulberry Amberley і того ж кольору туфлями від Glanvito Rossi. У вухах її красувалися елегантні перлинні сережки від Cha Cha Earings.

Урочистий обід у Букінгемському палаці

Напередодні коронації Чарльз III та королева Камілла, а також старші члени родини монарха влаштували обід у Букінгемському палаці, на який запросили генерал-губернаторів та прем'єр-міністрів королівства. Серед інших гостей обіду були перша леді США Джілл Байден, яка представляла свого чоловіка, президента Джо Байдена та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Принцеса Уельська вибрала для обіду для прийому стриманий, але дуже елегантний чорно-білий ансамбль. Майбутня королева Великобританії одягла біле плаття з довгими рукавами з чорними деталями та поясом, що підкреслює її фігуру. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на гострокінцевому підборі і такого ж кольору клатчем. Як аксесуари принцеса Уельська одягла сережки-підвіски з бахрейнськими перлами, в яких була на похороні принца Пилипа та королеви Єлизавети II.

Державна вечеря для лідерів зарубіжних країн

На вечерю у Букінгемському палаці перед коронацією король та королева зібрали високопоставлених гостей із 203 країн, починаючи від представників королівських сімей та закінчуючи главами держав та прем'єр-міністрами. На прийом Кейт одягла елегантну сукню яскраво-синього кольору від Self Portrait з драпірованим вирізом, а образ доповнила сережками з діамантами та бахромою сапфіровою королеви-матері, клатчем Jenny Packham і туфлями Aquazzura.

День коронації Чарльза ІІІ

Образ, у якому принцеса Уельська з'явилася на коронації свекра, вже назвали одним із найкрасивіших і найяскравіших. Кейт вдалося затьмарити навіть королеву Каміллу.

У Вестмінстерське абатство Кетрін приїхала у довгій білій сукні з шовкового крепу кольору слонової кістки з вишивкою від Alexander McQueen. Принцеса Кейт віддала належне Сполученому Королівству вишивкою із зображенням троянди, будяка, нарциса та трилисника. Понад нього вона накинула темно-синю мантію Королівського Вікторіанського ордену з червоною облямівкою. Замість тіари принцеса Кейт носила головний убір з тривимірною вишивкою у вигляді листя від Jess Collett x Alexander McQueen, а її сережки були зворушливою шаною покійної матері принца Вільяма: перлинні та діамантові прикраси належали Діані, принцесі Уель. Майбутня королева також одягла гірляндне намисто королеви Єлизавети II, яке Георг VI замовив для своєї дочки принцеси Єлизавети у 1950 році.

Кейт Міддлтон на коронації з'явилася у розкішному ансамблі Фото: Getty Images

Коронаційний обід

Після урочистої коронації Кетрін пішла у народ і відвідала разом із чоловіком вуличні святкування у Віндзорі. Принцеса Уельська змінила своє розкішне вбрання та коштовності на прості чорні штани, кросівки та ніжно-блакитний блейзер від Reiss за 298 фунтів стерлінгів. Але без дорогих прикрас не обійшлося: на Кейт були сережки перлин за 425 фунтів стерлінгів від Annoushka Ducas.

Коронаційний концерт

У Віндзорському замку, біля якого пройшов коронаційний концерт, Кейт була за повному параді. Вона одягла розкішний яскраво-червоний костюм від її улюбленого дизайнера Alexander McQueen з асиметричним запахом та розкльошеними штанами за 2 280 фунтів стерлінгів (106,5 тис. грн), доповнивши вбрання із золота з перлами від ювелірного будинку Van Cleef.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон та принц Вільям поділилися особистим відео з коронації короля Чарльза.