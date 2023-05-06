Діти і метушня. Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися особистим відео з коронації короля Чарльза

На чарівному відео, яке принц і принцеса Уельські опублікували у своєму Instagram, видно, як вони збиралися та квапливо сідали в машину, щоб встигнути вчасно.

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Принц і принцеса Уельські поділилися власним відео, знятим під час коронації короля Чарльза. Там є унікальні кадри, які демонструють, як родина Кейт Міддлтон і принца Вільяма збиралася у Вестмінстерське абатство. Відео з'явилося в особистому обліковому акаунті пари.

На відео, опублікованому в Instagram, видно, як принц Вільям із сім'єю збираються виїжджати на коронацію з Кенсінгтонського палацу, королівської резиденції на заході Лондона.

Принц і принцеса Уельські опублікували відео з коронації

Оскільки більшість побачили Кейт Міддлтон та принца Вільяма, а також принців Луї, Джорджа та принцесу Шарлотту вже коли вони прибули до Вестмінстерського абатства, то це відео демонструє унікальні кадри трохи поспішних зборів.

Реакція принца Луї та принцеси Шарлотти на кортеж Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram Кейт Міддлтон у своєму розкішному вбранні Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц Вільям відчиняє двері і Луї з Шарлоттою захоплюються, коли бачать автомобілі, які доставлять їх в абатство на коронацію дідуся. До речі, принца Джорджа з ними немає, він був почесним пажем Чарльза, а тому їхав іншим часом.

На відео можна побачити, як принц Вільям сідає в машину, незручно підібравши свою оксамитову мантію, а також як Кейт Міддлтон спускається східцями у своїй розкішній сукні від Alexander McQueen, яким через лічені хвилини захоплюватиметься весь світ.

Самої коронації на відео немає, але є кілька кадрів із військовими, королем Чарльзом із королевою Каміллою, які махають із карети та родиною принца Вільяма дорогою до Букінгемського палацу.

Принц і принцеса Уельські опублікували кілька фото з коронації

Також є кадри, зняті оператором із майданчика перед палацом, коли королівська родина вийшла на балкон, щоб привітати народ, що зібрався внизу. Зафіксовано момент, коли онуки короля Чарльза із захопленням стежили за польотом авіації.

Принц Луї у кареті Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram Принц Джордж на балконі Букінгемського палацу Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Нагадаємо, на коронації діда принцеса Шарлотта з'явилася в такому ж головному уборі зі срібла та кришталю, як і в її матері. Також на ній була схожа, але простіша сукня.

А принц Джордж виконував важливу роль пажа, так що був одягнений у червону форму.

Принц Гаррі також був присутній на коронації, але, як тільки вона закінчилася, одразу вирушив до аеропорту, щоб відлетіти до США на день народження сина Арчі. Батько запрошував його на урочисту вечерю, але принц вважав за краще повернутися до дружини та дітей.