Дядя Кейт Миддлтон рассказал, кто заменил принца Гарри и Меган Маркл в "великолепной четверке"

Родственник будущей королевы был в восторге от того, как его племянница вела себя на коронации Чарльза III.

Гэри Голдсмит, дядя принцессы Уэльской Кейт рассыпался в похвалах племяннице и не преминул в очередной раз разразиться критикой в сторону принца Гарри в своей новой колонке для Daily Mail.

Он подчеркнул, что смотрел коронацию Чарльза III по телевизору, включив его в своем доме лондонском районе Мэрилебон с 6 утра, и Кейт стала "лучом солнца в дождливый день", когда вышла из авто у Весминстерского аббатства.

"У нее всегда такая уравновешенность и класс, и, как явно и спорно выразился один шутник, "больше звездной силы, харизмы и царственной осанки, чем у всех других членов королевской семьи вместе взятых". Наша Кейт, безусловно, является магнитом для внимания", – не скрывает радости Гэри.

По его словам, он почувствовал гордость за то, что британцы – "действительно великие".

"Среди этого удивительного фона были моя старшая сестра Кэрол, ее муж Майкл и брат и сестра Кейт, Джеймс и Пиппа. Когда они заняли свои места в аббатстве, они оказались всего в нескольких скамьях позади своей прекрасной дочери Кейт. Уэльсы – Кейт, Уильям, Шарлотта и Луи – выглядели потрясающе и были для многих из нас самыми уверенными и расслабленными в этой обстановке", – подчеркивает автор.

Дядя Кейт Миддлто Гэри Голдсмит Фото: Getty

А вот принц Гарри похвалы не заслужил:

"Большего нельзя было сказать о принце Гарри, сидевшем всего в нескольких рядах позади и выглядевшем отстраненным и похожим на раздражительного, угрюмого подростка".

Голдсмит сравнил принца Гарри с угрюмым подростком Фото: Getty Images

Голдсмит уверен, что Кейт – это связующее звено между монархией старой школы и современной жизнью.

"Мне нравится тот факт, что Шарлотта оказалась мини-Кейт, в то время как Джордж так серьезно относился к своей роли пажа – более прямой спины, которую вы никогда не увидите, – а Луи оказался смутьяном в семье. То, как Кейт удается вращать все эти тарелки одновременно, глядя на нее глазами всего мира, почти сверхчеловеческое. Я думаю, помогает то, что она никогда не стремилась быть в центре внимания. Она не ищет внимания, это не Кейт; на самом деле, она почти наоборот", – говорит Гэри.

Примером для Кейт и Уильяма во многом стали королева Елизавета II и герцог Эдинбургский, и Голдсмит уверен, что Кэтрин будет делать все для того, чтобы семью не сотрясали скандалы и непонимание, а их близкая дружба с королем и королевой, а также публичность без снобизма делают их самыми популярными членами королевской семьи:

"Забудьте о Меган и Гарри, принце и принцессе нытья. Король и королева, принц и принцесса Уэльские – новая великолепная четверка".

У принца Уильяма и Кейт Миддлтон близкие отношения с королем и королевой Великобритании Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что дядя Кейт Миддлтон резко отреагировал на мемуары принца Гарри.